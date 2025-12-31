حاج قاسم سلیمانی انسان کامل و معمار محور مقاومت بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رونمایی از کتاب «عملیات نجات»، به قلم سارا عرفانی و منتشرشده توسط انتشارات چُغُک، چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در سالن صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست، چهره‌هایی همچون حجت‌الاسلام عبدالرضا قوی‌بنیه، رئیس هیئت‌مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب، عبدالله کرار، همرزم و همراه سردار قاسم سلیمانی، میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشران و سارا عرفانی، نویسنده اثر حضور داشتند.

نوجوان باید بیاموزد که می‌توان «حاج قاسم» شد

حجت‌الاسلام عبدالرضا قوی‌بنیه، رئیس هیئت‌مدیره قرارگاه فرهنگی سنگر کتاب، ضمن قدردانی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان، به تاثیر الگوهای صحیح بر کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت: اگر الگوها در دوران نوجوانی به ‌درستی معرفی شوند، بسیاری از مشکلات در بزرگسالی حل خواهد شد؛ اما اگر این کار در نوجوانی انجام نشود، در دوره جوانی ناچار خواهیم بود هزینه‌های زیادی بپردازیم تا از تأثیر الگوهای منفی جلوگیری کنیم. این نکته که حاج قاسم سلیمانی زمانی که اربیل در آستانه سقوط قرار داشت به یاری مردم آن شتافت، نکته‌ای است که باید برای نوجوانان بازگو شود.

او ادامه داد: نوجوان باید به این باور برسد که کمک به همنوع تنها محدود به کشور یا محله خود نیست، بلکه می‌تواند به یاری مظلومی در کشوری دیگر نیز برود. او باید این حس را پیدا کند که اگر اراده کند، می‌تواند حاج قاسم ‌باشد و به مردمی کمک برساند که در جایی دیگر، خانواده‌ها و کودکانشان در معرض ظلم قرار گرفته‌اند.

فرمانده‌ای که پس از شهادت همچنان زنده است

عبدالله کرار، همرزم و همراه سردار قاسم سلیمانی، از اولین دیدارش با حاج قاسم سلیمانی گفت: از سال ۱۳۶۰ نخستین ارتباط من با حاج قاسم سلیمانی شکل گرفت. در آن زمان خبرنگار بودم و اولین مصاحبه مطبوعاتی حاج قاسم را در جریان عملیات فتح‌المبین ضبط کردم. از دوران دفاع مقدس، به‌صورت دورادور با این شهید بزرگوار آشنایی و ارادت داشتم. در بیست سال اخیر نیز در حوزه نهضت مقاومت، در مأموریت‌های مختلف در کنار او بودم؛ در عراق، لبنان، افغانستان و سوریه.

او، سردار سلیمانی را یک نمونه از انسان کامل دانست و بیان کرد: اگر بخواهم تعریفی از شهید حاج قاسم سلیمانی ارائه دهم، باید بگویم ما درباره انسان کامل سخن می‌گوییم. انسان کامل، غایتی است که اسلام برای بشر ترسیم کرده است؛ انسانی که در همه ابعاد رشد کرده و به سوی کمال حرکت می‌کند. انسان کامل، انسانی چندبعدی است و شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از مصادیق روشن این مفهوم بود.

همرزم و همراه سردار قاسم سلیمانی، به وضعیت و شرایط حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن در گذشته اشاره و بیان کرد: وضعیت شیعیان لبنان در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بسیار متفاوت با امروز بود. خودِ نیروهای حزب‌الله نقل می‌کردند که اگر یک شیعه لبنانی در بیروت شغلی ساده پیدا می‌کرد، با افتخار می‌گفت: من در بیروت کار می‌کنم. اما امروز حزب‌الله لبنان به جایگاهی رسیده که هیچ معادله‌ای در لبنان، منطقه و حتی سطح بین‌الملل بدون در نظر گرفتن آن شکل نمی‌گیرد؛ چه در لبنان، چه در سوریه و چه در مقابله با رژیم صهیونیستی.

عبدالله کرار، در ادامه افزود: آیا پیش از این پدیده‌ای به نام انصارالله در یمن وجود داشت؟ امروز انصارالله یمن به نیرویی تبدیل شده که آمریکا و هم‌پیمانانش را به عقب رانده و در معادلات منطقه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در عراق، هنگام هجوم داعش، عملاً دفاع مردمی وجود نداشت. داعش تا ۳۰ کیلومتری کربلا پیش آمد. بسیاری از مسئولان و حتی فرماندهان عراقی خانواده‌های خود را فرستاده و آماده خروج بودند. عراق عملاً در آستانه سقوط بود، اما این وضعیت تغییر کرد.

او، درباره تاثیر حاج قاسم سلیمانی در جلوگیری از فروپاشی سوریه گفت: در سوریه شرایط حتی از عراق هم بحرانی‌تر بود؛ حدود ۸۵ درصد کشور سقوط کرده بود، مراکز حساس نظامی و امنیتی هدف حملات قرار گرفته بودند و عملاً سوریه در حال فروپاشی بود. چه کسی این معادله را برگرداند؟ حاج قاسم سلیمانی؛ با امکانات محدود، اما با حضوری که برکت و روحیه می‌آورد.

همرزم و همراه سردار قاسم سلیمانی، با اشاره به بعد راهبردی و سیاسی سردار سلیمانی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای حاج قاسم سلیمانی، رشد و سازمان‌دهی محور مقاومت بود؛ تبدیل تهدیدها به فرصت، و ارتقای حرکت‌ها از سطح تاکتیکی به سطح راهبردی. حاج قاسم کسی بود که توانست پوتین را پس از سال‌ها تردید، به حضور مؤثر در سوریه متقاعد کند. سوریه متحد روسیه بود، اما روسیه هزینه ورود را نمی‌پذیرفت. حاج قاسم با تبیین منافع راهبردی، روسیه را وارد معادله کرد.

عبدالله کرار، ادامه داد: در عراق، انتخاب نخست‌وزیران تا سال‌ها بدون نظر حاج قاسم ممکن نبود. در ماجرای داعش، فتوای مرجعیت و شکل‌گیری حشد الشعبی، هر دو با نقش محوری حاج قاسم به ثمر نشست. حتی در مهار جریان‌های پرتنش و بحران‌ساز عراق، مانند مقتدی صدر، تنها شخصیتی که توان مدیریت و کنترل او را داشت، حاج قاسم سلیمانی بود.

او، شکست آمریکا در عراق و افغانستان را متاثر حضور سردار سلیمانی دانست و تشریح کرد: در سطح بین‌المللی نیز، آمریکا با ۱۶۰ هزار نیرو در عراق و افغانستان حضور داشت، اما در نهایت با شکست و تحقیر از هر دو کشور خارج شد. این نتیجه سازمان‌دهی و هدایت هوشمندانه محور مقاومت توسط حاج قاسم سلیمانی بود.

همرزم و همراه سردار قاسم سلیمانی، افزود: حاج قاسم شخصیتی بود که حتی دشمنانش به عظمت او اعتراف می‌کردند. گفته‌اند در جلسات رسمی، مقامات آمریکایی و برخی کشورهای عربی اذعان کرده‌اند که شخصیتی در حد و اندازه حاج قاسم در جهان عرب وجود ندارد.

عبدالله کرار، به فرماندهی و مدیریت حاج قاسم حتی بعد از شهادت اشاره و بیان کرد:حاج قاسم سلیمانی از زمان شهادتش نیز ارتباطش با محور مقاومت قطع نشده و همچنان فعال و اثرگذار است و برای این موضوع مصادیق فراوانی وجود دارد.

شهید سید رضی (رحمت‌الله‌علیه) نقل می‌کند که حاج قاسم در خواب به او گفت: «به فلانی پول و ماشین بده.» او می‌گوید نزد آن فرد رفتم و پرسیدم: مشکلی داری؟ پول یا کمکی نیاز داری؟ ابتدا چیزی نگفت، تا اینکه گفتم حاج قاسم مرا فرستاده است تا این‌ها را به تو بدهم. در نهایت گفت: بله واقعاً نیاز داشته است.

او، ادامه داد: در ماجرای زلزله حلب نیز نقل شده است که حاج قاسم در خواب فرمانده حلب ظاهر شد و گفت: «اینجا وضعیت خوب است، به لاذقیه برسید.» زمانی که نیروها و امکانات به لاذقیه منتقل شد، مردم آن منطقه گفتند: «ما واقعاً به کمک مالی نیاز داشتیم؛ از کجا می‌دانستید؟». آخرین نمونه نیز مربوط به شهید ابراهیم هادی است که در خواب به خواهرش گفته بود: «از وقتی حاج قاسم آمده، کارهای ما خیلی زیاد شده است.» چنین شهیدی، حتی پس از شهادت نیز زنده و اثرگذار است.

حاج قاسم تنها یک فرمانده شجاع نبود، بلکه یک دیپلمات بود

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران، با اشاره به سختی نوشتن اثر برای کودکان و نوجوانان گفت: کار کردن درباره حاج قاسم کار آسانی نیست؛ زیرا نوشتن درباره شخصیتی دوست‌داشتنی و مقدس، مسئولیت سنگینی دارد. نویسنده و همه کسانی که در این مسیر زحمت می‌کشند، با استرس فراوانی روبه‌رو هستند؛ هم از جهت آنچه می‌نویسند و هم از این بابت که برای نسلی می‌نویسند که نسلی حساس است.

او، درباره اهمیت سردار سلیمانی به مردم گفت: جماعتی که حاج قاسم آنان را نجات داد، بعدها بدترین خیانت‌ها و نامردانه‌ترین رفتارها را نسبت به شهید حاج قاسم و جریان مقاومت مرتکب شدند؛ اما حاج قاسم این‌ها را نمی‌دید. او مردم را می‌دید؛ مردمی را که در آن صحنه به او نیاز داشتند. از همین رو، ارتباط حاج قاسم با مردم بود، نه با حُکام.

مدیرعامل مجمع ناشران، افزود: در اینجا حاج قاسم چند کار مهم انجام داد. یکی از اقدامات او، فراهم کردن زمینه حرکتی بود که در برابر رفراندومی ایستاد که قصد داشت استقلال کردستان را اعلام کند. این اقدام حاج قاسم مانع تحقق آن پروژه شد؛ پروژه‌ای که استقلال کردستان، بخشی از بازی رژیم صهیونیستی در منطقه بود. حضرت آقا نیز یک‌بار فرمودند که حاج قاسم فقط یک عنصر شجاع نبود، بلکه یک دیپلمات نیز به شمار می‌رفت.

تجربه دیدار با حاج قاسم را در کتاب «عملیات نجات» به کودکان و نوجوانان منتقل کردم

سارا عرفانی، نویسنده کتاب «عملیات نجات» درباره تجربه نگارش این کتاب برای کودکان و نوجوانان توضیح داد و گفت: پس از شهادت حاج قاسم، برخی دوستان خیلی سریع اقدام به نوشتن کتاب کردند، اما من دلم نمی‌خواست زود وارد این ساحت شوم، چرا که هنوز جرات انجام کار را در خودم نمی‌دیدم. به نظرم نمی‌توان کار سریع نوشت و صرفاً گفت: یک کاری برای حاج قاسم انجام بدهیم. توفیق شد تا اکنون چند اثر درباره حاج قاسم بنویسم، البته خودم چندان جلو نرفتم، زیرا خودم را لایق این کار نمی‌دانستم.

او به خاطره‌ای از اولین دیدارش با حاج قاسم اشاره و بیان کرد: حدود ده، یازده سال پیش با خانواده سفری به کربلا داشتیم و تصمیم گرفتیم به سامرا برویم. آن زمان شرایط فراهم نبود که کاروان ما را ببرد. پس از زیارت، وقتی از حرم بیرون آمدم، حاج قاسم را دیدم. این صحنه برای من بسیار تکان‌دهنده و غافلگیرکننده بود؛ حس پناه‌دهنده و نجات‌دهنده بودن او را در همان لحظات دریافتم.

عرفانی، در پایان تصریح کرد: این تجربه برای من آن‌قدر تکان‌دهنده بود که همیشه دوست داشتم حس غروری که از حاج قاسم گرفتم را به تصویر بکشم. کتاب «عملیات نجات» به من فرصت داد بخشی از این حس را منتقل کنم و نشان دهم که امنیتی که امروز داریم، به خاطر این مرد بزرگ است. امیدوارم بتوانم این حس را به مخاطب کودک و نوجوان نیز منتقل کنم.