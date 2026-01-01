طاهری: امروز کشور به مکتب حاج قاسم برای مقابله با دشمن نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن طاهری، شامگاه چهارشنبه در مراسم بزرگداشت سردار دل‌ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و جبهه مقاومت، اظهار کرد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، شهید سلیمانی یک مکتب است و برگزاری چنین مجالسی باید با هدف تبیین ویژگی‌های این مکتب برای نسل جوان صورت گیرد.

وی با اشاره به سابقه مبارزاتی شهید سلیمانی از دوران جوانی تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: این شهید بزرگوار در تمامی مقاطع، از دفاع مقدس تا مبارزه با تروریسم و فرماندهی سپاه قدس، همواره در خط مقدم حضور داشت و با شجاعت و تدبیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست جریان تروریستی داعش در سوریه و عراق ایفا کرد.

طاهری اظهار کرد: نابودی داعش ضربه‌ای جدی به قلب استکبار جهانی وارد کرد و همین مسئله سبب شد آمریکا که مدعی مبارزه با تروریسم است، با اقدامی تروریستی و ناجوانمردانه، بزرگ‌ترین مبارز واقعی علیه تروریسم را به شهادت برساند و ماهیت واقعی خود را برای افکار عمومی جهان آشکار کند.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی تروریست‌های واقعی جهان هستند، گفت: امروز برای ملت‌ها روشن شده است که جریان استکبار نه‌تنها صادقانه با تروریسم مبارزه نمی‌کند، بلکه خود حامی اصلی آن است و تلاش دارد جبهه مقاومت را به ناحق تروریستی جلوه دهد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ویژگی‌های شهید سلیمانی، شجاعت، روحیه مقاومت، بصیرت، ولایت‌مداری، ایمان، اخلاص، مردمی‌بودن و دوری از حزب‌گرایی را از شاخصه‌های برجسته این شهید برشمرد و افزود: شهید سلیمانی با وجود جایگاه بالای نظامی، زندگی ساده‌ای داشت و هیچ‌گاه از موقعیت خود برای منافع شخصی استفاده نکرد.

طاهری با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی در همه عرصه‌ها اظهار کرد: امروز جنگ اصلی ما جنگ نظامی نیست، بلکه جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی است و در این میدان نیز باید با روحیه حاج قاسم سلیمانی عمل کرد؛ یعنی شجاع، بصیر، مقاوم و بی‌اعتماد به دشمن بود.

وی همچنین با اشاره به سیره مدیریتی شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، خاطرنشان کرد: شهید رئیسی نیز الگویی موفق از مدیریت انقلابی بود که با تکیه بر توان داخلی و قطع امید از آمریکا، خدمات بزرگی به کشور ارائه داد و همین روحیه برگرفته از مکتب شهید سلیمانی است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مسئولان، نخبگان و مدیران در همه سطوح باید مکتب شهید سلیمانی و شهید رئیسی را الگوی خود قرار دهند و با هوشیاری در برابر نفوذ دشمن، اجازه سوءاستفاده از مطالبات مردمی را ندهند.