به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی شامگاه چهارشنبه با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از مدیران و مسئولان سیستان و بلوچستان در محل نمایشگاههای دائمی زاهدان افتتاح شد.
این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی، حمایت از تولیدکنندگان بومی و ایجاد زمینههای توسعه اشتغال پایدار برگزار شده و میزبان آثار متنوعی از هنرمندان سیستان و بلوچستان و سایر استانهای کشور است. در این رویداد، انواع صنایعدستی از جمله سوزندوزی، سفال، حصیربافی، رودوزیهای سنتی، زیورآلات سنتی و هنرهای چوبی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
یازدهمین نمایشگاه صنایعدستی زاهدان؛ جلوهگاه اصالت اقوام ایرانی و فرصت رونق اقتصاد
مریم جلالی دهکردی معاون وزیر میراث فرهنگی در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت: صنایعدستی نماد فرهنگ، هنر و اصالت اقوام ایرانی است و حمایت از هنرمندان این حوزه میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی داشته باشد.
وی افزود: یازدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی زاهدان فرصتی برای معرفی توانمندیهای فرهنگی و هنری استان، تبادل تجربه میان هنرمندان و تقویت تعامل میان فعالان این حوزه به شمار میرود
گفتنیست این نمایشگاه تا ۱۳ دیماه هر روز از ساعت ۴ تا ۱۰ شب پذیرای علاقهمندان خواهد بود.
