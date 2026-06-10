به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث اعظمی صبح چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی با حضور هنرمندان، مسئولان و پیشکسوتان این حوزه، ضمن تبریک این روز اظهار کرد: صنایع دستی تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و اقتصاد خلاق کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به شعار سال صنایع دستی افزود: «صنایع دستی، اصالت و هویت در اقتصاد خلاق است»؛ شعاری که به خوبی نشان می‌دهد این حوزه علاوه بر ارزش هنری، نقش مهمی در توسعه پایدار و تقویت هویت فرهنگی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه با بیان اینکه این استان از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی برخوردار است، تصریح کرد: کرمانشاه با بیش از ۲۵ هزار هنرمند فعال در ۷۵ رشته صنایع دستی، یکی از قطب‌های مهم این حوزه در کشور به شمار می‌رود.

اعظمی با اشاره به ثبت سه شهر و یک روستای ملی صنایع دستی در استان گفت: وجود نشان‌های ملی و بین‌المللی در این حوزه بیانگر ظرفیت‌های کم‌نظیر کرمانشاه در عرصه صنایع دستی است و این ظرفیت‌ها باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود: در سال جاری بیش از ۳۰ نمایشگاه و بازارچه موقت صنایع دستی در نقاط مختلف استان برگزار شده که هدف آن معرفی توانمندی هنرمندان و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه همچنین از برگزاری نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی از جمله نمایشگاه سلیمانیه عراق و رویدادهای مرتبط با صنایع دستی چوب خبر داد و گفت: این رویدادها زمینه‌ساز توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی هنرمندان استان شده است.

اعظمی با اشاره به حمایت‌های مالی از هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد: هرچند تسهیلات پرداختی پاسخگوی کامل نیاز این حوزه نیست، اما تلاش برای تقویت اعتبارات و حمایت‌های مالی در دستور کار قرار دارد و تاکنون نیز بخشی از تسهیلات اشتغال‌زایی به فعالان این حوزه پرداخت شده است.

وی صدور بیش از ۴ هزار مجوز تولیدی در حوزه صنایع دستی را از دیگر اقدامات مهم اداره کل میراث فرهنگی استان عنوان کرد و گفت: این اقدام موجب رسمیت‌بخشی به فعالیت هنرمندان و توسعه تولید در این بخش شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در ادامه به مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه اشاره کرد و افزود: آموزش تخصصی، توسعه بازار فروش به‌ویژه در بسترهای دیجیتال، برندینگ و هویت‌بخشی به محصولات و همچنین توسعه صادرات از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

اعظمی با تأکید بر لزوم جلوگیری از آسیب‌های تولید صنعتی در صنایع دستی گفت: حفظ اصالت و کیفیت آثار هنری باید در اولویت باشد و آموزش‌های هدفمند می‌تواند نقش مهمی در صیانت از این حوزه ایفا کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش هنرمندان، بانوان، روستاییان و فعالان حوزه صنایع دستی استان، خاطرنشان کرد: توسعه صنایع دستی بدون مشارکت فعال هنرمندان و حمایت دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست و همه ظرفیت‌ها باید برای ارتقای این حوزه به کار گرفته شود.