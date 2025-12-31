پایگاه سوادآموزی در شهرستان گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور عصر چهارشنبه در آئین افتتاح پایگاه سوادآموزی در دبستان شهید حر خسروی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ سوادآموزی در جامعه اظهار کرد: امسال ۲ پایگاه سوادآموزی در شهرستان گناوه به طور رسمی در مدارس شهرستان فعالیت خود را آغاز میکنند.
وی با اشاره به اجرای طرح «روستاهای باسواد» افزود: هدف از این طرح ایجاد روستاهایی اهل مطالعه، دارای فعالیتهای فرهنگی و برخوردار از کیفیت زندگی بالاتر است و به همین منظور پایگاه شماره ۲ سوادآموزی در دبستان ریحانه روستای مال قاید راه اندازی میشود.
مدیر آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: پایگاههای سوادآموزی در شهرستان با شعار «سوادآموزی بر مدار تحول» فعالیت میکنند و ارتقای کیفیت آموزش، توسعه مهارتهای زندگی و افزایش سطح آگاهی سوادآموزان در کنار آموزش خواندن و نوشتن از برنامههای اصلی این پایگاهها است.
باور تصریح کرد: افراد بیسواد یا کمسواد ۱۰ تا ۶۰ سال میتوانند با مراجعه به پایگاههای سوادآموزی یا مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه، از دورههای آموزشی رایگان بهرهمند شوند.
