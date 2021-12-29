افراد محروم از سواد شهرستان گناوه به سوادآموزی تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی صفری ظهر چهارشنبه در نشست شورای پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان گناوه به مناسبت چهل و دومین سالروز تأسیس نهضت سوادآموزی، با اشاره به اینکه تشکیل نهضت سود آموزی از تدابیر امام راحل (ره) و به برکت نظام مقدس اسلامی بود اظهار داشت: پایه و اساس پیشرفت یک کشور دانش، سواد و تقویت فرهنگ جامعه است و هر اندازه بتوان سطح سواد جامعه را بالا برد شاهد پیشرفت‌های بیشتر در کشور خواهیم بود.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در کنار کمیت به کیفیت در آموزش‌های ارائه شده اهتمام ویژه داشته باشند و در آموزش افراد نیازهای آینده جامعه مد نظر قرار گیرد.

فرماندار گناوه با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در امر سوادآموزی شهرستان یادآور شد: آمار ارائه در زمینه سود آموزی در شهرستان آمار خوب و قابل قبول است که نشاندهنده تلاش‌های دست اندر کاران این امر در شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه آماده هر گونه همکاری برای ریشه کن شدن بی سوادی در شهرستان هستیم خاطرنشان کرد: برای جذب بهتر افراد باقی مانده محروم از سواد در شهرستان گناوه تشویق‌هایی در نظر گرفته شود تا افراد باقی مانده تمایل به سوادآموزی و حضور در کلاس‌ها را داشته باشند.

وی گفت: از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های بهداشت و همه دستگاه‌ها برای شناسایی افراد بی سواد باقی مانده و تکمیل چرخه باسوادی در شهرستان استفاده شود تا شاهد ریشه کنی کامل بی سوادی در شهرستان باشیم.

شهرستان گناوه رتبه دوم باسوادی را دارد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه در این نشست اظهار داشت: نهضت سوادآموزی از خدمات ارزنده نظام مقدس اسلامی است که در ۷ دی ماه ۵۸ به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد.

اسکندر احمدی افزود: گروه هدف شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی در حال حاضر پوشش افراد محروم از سواد محدوده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال است.

وی گفت: ۸۱/‏۹۶‬ درصد جمعیت گروه هدف ۱۰ تا ۴۹ شهرستان گناوه باسواد شده‌اند که از این لحاظ شهرستان گناوه رتبه دوم باسوادی را در بین شهرستان‌های استان بوشهر دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه بیان کرد: در حال حاضر ۱۳۰ نفر در این گروه هدف در شهرستان در حال آموزش و سواد آموزی و ۲۵ نفر برای امر آموزش این افراد در حال همکاری با آموزش و پرورش هستند.

وی گفت: هدف از تشکیل جلسه شورای پشتیبانی ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف در کمک به سوادآموزی کسانی است که تا کنون موفق به آموختن سواد نشده‌اند تا بتوان این آمار را به صفر برسانیم.