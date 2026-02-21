به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نامجومنش، مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی کشور صبح امروز در بازدید از فرایندهای آموزشی استان البرز، اظهار کرد: پایگاه‌های سوادآموزی و طرح مدرسه‌محوری در دستیابی به اهداف این سازمان نقش مؤثری ایفا می کنند.

وی با اشاره به اهمیت این پایگاه‌ها به عنوان نزدیک‌ترین حلقه ارتباطی با جامعه هدف افزود: «پایگاه‌های سوادآموزی با استقرار در محله‌ها و نقاط شهری و روستایی، زمینه دسترسی آسان و بی‌دغدغه سوادآموزان به آموزش را فراهم کرده و موانع حضور آنان در کلاس‌ها را کاهش می‌دهند.»

نامجومنش تأکید کرد: وجود این مراکز، به‌ویژه در مناطق پرجمعیت یا دارای محدودیت فضاهای آموزشی، موجب تحقق عدالت آموزشی و استمرار جریان سوادآموزی می‌شود.

وی طرح مدرسه‌محوری را از رویکردهای مؤثر و نوین سازمان نهضت سوادآموزی دانست و گفت: «در این طرح که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز مورد تأکید قرار گرفته، مدرسه به عنوان کانون اصلی تربیت و تحول در محله شناخته می‌شود و این رویکرد جدید، شناسایی بی‌سوادان را هدفمندتر و مشارکت خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.»

مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سوادآموزی کشور اعلام کرد: مدیران مدارس با همکاری انجمن اولیا و مربیان، مساجد و پایگاه‌های بسیج، برای جذب و متقاعدسازی بی‌سوادان در قالب طرح مدرسه‌محوری فعالیت می‌کنند. او افزود: «این برنامه فقط انتقال محل برگزاری کلاس‌ها از محله به مدرسه نیست، بلکه حرکتی در جهت کیفیت‌گرایی و استانداردسازی آموزش‌ها محسوب می‌شود.»

نامجومنش همچنین بر اهمیت انسجام فعالیت‌ها، نظارت دقیق‌تر بر روند آموزش و تقویت اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های سوادآموزی تأکید کرد و خواستار تداوم این رویکرد در استان البرز شد تا گام‌های موثری در مسیر ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی برداشته شود.

در ادامه این نشست، جعفر خدامرادی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان البرز نیز با اشاره به بررسی چالش‌های آموزشی استان گفت: «با آغاز فعالیت پایگاه‌های سوادآموزی و اجرای طرح مدرسه‌محوری، مدیران پایگاه‌ها موظف‌اند فعالیت‌های آموزشی در مدارس را رصد کرده و از طریق بازدیدهای مستمر حضوری و غیرحضوری کیفیت آموزش را ارزیابی کنند.»

وی مهم‌ترین چالش اجرای این طرح در استان را کمبود مدارس تک‌نوبته و عدم تمایل برخی مدیران برای فعالیت در نوبت دوم کاری عنوان کرد و افزود: «امید است با حمایت‌های لازم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، این موانع برطرف شود و طرح مدرسه‌محوری بتواند به‌طور کامل در سراسر استان اجرایی گردد.»