تمامی مدارس البرز پنجشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز با صدور اطلاعیهای رسمی، از تعطیلی کلیه مدارس، آموزشگاهها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی در سراسر استان خبر داد. این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانشآموزان و صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی اتخاذ شده است.
جزئیات مربوط به بازگشایی مدارس و از سرگیری فعالیتهای آموزشی در روز شنبه هفته آتی، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد. از والدین و دانشآموزان خواسته شده است تا اخبار موثق را صرفاً از طریق کانالهای رسمی آموزش و پرورش استان البرز پیگیری نمایند.
نظر شما