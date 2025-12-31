  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

تمامی مدارس البرز پنجشنبه تعطیل است

کرج-با اعلام رسمی اداره کل آموزش و پرورش البرز، به دلیل برودت شدید هوا و لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی، تمامی مراکز آموزشی و پرورشی استان البرز در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ تعطیل خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، از تعطیلی کلیه مدارس، آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی در سراسر استان خبر داد. این تصمیم با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی اتخاذ شده است.

جزئیات مربوط به بازگشایی مدارس و از سرگیری فعالیت‌های آموزشی در روز شنبه هفته آتی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. از والدین و دانش‌آموزان خواسته شده است تا اخبار موثق را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی آموزش و پرورش استان البرز پیگیری نمایند.

