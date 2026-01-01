به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح پنجشنبه یازدهم دی ماه با میانگین ۱۰۰ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۲، میدان انقلاب ۹۶، پارک زمزم و رهنان ۱۰۰، بزرگراه خرازی ۹۱، دانشگاه صنعتی ۹۹، زینبیه ۹۴، خیابان فرشادی ۸۲، خیابان کاوه ۶۶ و میرزا طاهر ۸۴ AQI وضعیت قابل قبول و در ایستگاه احمد اباد ۱۰۴، خیابان پروین اعتصامی و ولدان ۱۰۲، سپاهانشهر با عدد ۱۳۷ و فیض ۱۱۷ AQI ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۵۸ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است. هوای خمینیشهر امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در قهجاورستان ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
