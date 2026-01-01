وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد گیلان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی صبح پنج‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ در رأس هیئتی متشکل از معاونان و مدیران این وزارتخانه، با ورود به فرودگاه سردار جنگل رشت، سفر یک‌روزه خود به استان گیلان را آغاز کرد.

وزیر ارتباطات پس از ورود به استان، با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کرد و سپس برای شرکت در جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به استانداری گیلان رفت.

در جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی گیلان، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

این پروژه‌ها شامل توسعه شبکه‌های ارتباطی شهری و روستایی، ارتقای پوشش تلفن همراه، گسترش فیبر نوری، افزایش پایداری شبکه و اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان است.

برگزاری نشست با فعالان، نخبگان و استادان دانشگاه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات به گیلان است. در این نشست، ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان و فرصت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ این سفر با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسریع در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش پایداری شبکه، تقویت عدالت ارتباطی و حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری استان گیلان انجام می‌شود.