وزیر ارتباطات: توسعه زیرساخت‌ های دیجیتال اولویت دولت است

رشت- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان‌ها از اولویت‌ های اصلی دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر پنجشنبه در دیدار با آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در گیلان تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در استان‌ها از اولویت‌های اصلی دولت است و تلاش می‌کنیم با همکاری مسئولان استانی، دسترسی مردم به خدمات دیجیتال و اینترنت پرسرعت تسهیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی و موقعیت جغرافیایی ویژه گیلان افزود: این استان می‌تواند به یک قطب فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود و برنامه ما بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای ایجاد اشتغال، توسعه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان، نیز ضمن استقبال از طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، بر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دینی و فرهنگی برای ارتقای رفاه اجتماعی و توسعه پایدار استان تأکید کرد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در ادامه با اشاره به افتتاح ۳۰۵ پروژه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات استان گفت: این پروژه‌ها نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات ارتباطی، توسعه اقتصاد دیجیتال و فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های فناورانه در گیلان خواهند داشت.

وی افزود: «توسعه شبکه ارتباطی و فناوری اطلاعات، کلید ورود استان به اقتصاد دیجیتال و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان است.

