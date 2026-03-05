شهادت مظلومانه سرباز شهید «امیرمحمد گایکانی» در حمله دشمن متجاوز

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران دماوند، باری دیگر دست دولت سفاک و جنایتکار روزگار، صهیونیست غاصب و کودک کش، غم فراق عزیزانمان را در دل نشاند و ما را داغدار جوانان، زنان و کودکان این مرز و بوم کرد.

بدینوسیله بنیاد شهید و امور ایثارگران دماوند، شهادت مظلومانه سرباز شهید امیرمحمد گایکانی که در حمله موشکی اخیر رژیم صهیونیست غاصب به به‌درجه رفیع شهادت نائل شد، را خدمت خانواده معظم این شهید بزرگوار، تبریک و تسلیت عرض نموده و از خداوند منان همنشینی و همجواری با اهل بیت(ع) و شهدا را برای ایشان خواستار است.