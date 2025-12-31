به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سفر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در رأس هیأتی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ با ورود به فرودگاه سردار جنگل رشت آغاز میشود.
وزیر ارتباطات پس از ورود به استان، با حضور در گلزار شهدای رشت به مقام شهیدان ادای احترام میکند و سپس برای شرکت در جلسه شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات استان به استانداری گیلان میرود.
در جلسه شورای راهبری ارتباطات، ضمن بررسی وضعیت زیرساختهای ارتباطی استان، ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال افتتاح میشود.
این پروژهها شامل توسعه شبکههای ارتباطی شهری و روستایی، ارتقای پوشش تلفن همراه، گسترش فیبر نوری، تقویت پایداری شبکه و اجرای طرحهای زیرساختی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان است.
برگزاری نشست با فعالان، نخبگان و استادان دانشگاه حوزه فاوا از دیگر برنامههای این سفر یکروزه است. در نشست با نخبگان، ظرفیتهای علمی و فناورانه استان و فرصتهای توسعه اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرد.
این سفر با هدف ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، تسریع در توسعه زیرساختهای دیجیتال، افزایش پایداری شبکه، تقویت عدالت ارتباطی و حمایت از زیستبوم فناوری و نوآوری استان گیلان انجام میشود.
