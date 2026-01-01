  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

حق‌شناس: پرتاب ماهواره اوج پیشرفت فناوری کشور است

رشت- استاندار گیلان با اشاره به دستاوردهای علمی کشور در حوزه فضایی گفت: پرتاب ماهواره نشان‌ دهنده توانمندی‌های فناوری ایران است و با وجود محدودیت‌ها، مسیر توسعه علمی با قدرت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر پنجشنبه در جلسه شورای راهبردی فناوری اطلاعات در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت روز رشت اظهار کرد: پرتاب ماهواره اوج پیشرفت فناوری کشور در حوزه علمی علی‌رغم تمام محدودیت‌ها است.

وی گفت: رشت دارای جایگاه مؤثر در حوزه‌های مختلف و دارای دانشمندان، علما، بزرگان است لذا چنین شهری با استعدادهای درخشان نیازمند توجه مضاعف است.

استاندار گیلان ضمن تاکید بر لزوم اهمیت جایگاه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: گیلان از هر جهت دارای موقعیتی ویژه در راستای تمرکز بر برگزاری کارگاه فناوری اطلاعات در این منطقه است.

حق‌شناس با اشاره به جایگاه شاخص علمی استان افزود: دانشگاه گیلان و علوم پزشکی یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور دارای بیش از ۸۸۰ هزار دانشجو است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گیلان به لحاظ دسترسی و موقعیت جغرافیایی مناسب تأسیس پژوهشکده هوا و فضا است که این امر زمینه‌ساز توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد بود.

گفتنی است؛ در این جلسه تفاهم‌نامه همکاری در راستای تأسیس پژوهشکده هوا و فضا به انعقاد رسید.

