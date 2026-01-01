به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس ظهر پنجشنبه در جلسه شورای راهبردی فناوری اطلاعات در استانداری گیلان ضمن گرامیداشت روز رشت اظهار کرد: پرتاب ماهواره اوج پیشرفت فناوری کشور در حوزه علمی علیرغم تمام محدودیتها است.
وی گفت: رشت دارای جایگاه مؤثر در حوزههای مختلف و دارای دانشمندان، علما، بزرگان است لذا چنین شهری با استعدادهای درخشان نیازمند توجه مضاعف است.
استاندار گیلان ضمن تاکید بر لزوم اهمیت جایگاه اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: گیلان از هر جهت دارای موقعیتی ویژه در راستای تمرکز بر برگزاری کارگاه فناوری اطلاعات در این منطقه است.
حقشناس با اشاره به جایگاه شاخص علمی استان افزود: دانشگاه گیلان و علوم پزشکی یکی از بهترین دانشگاههای کشور دارای بیش از ۸۸۰ هزار دانشجو است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گیلان به لحاظ دسترسی و موقعیت جغرافیایی مناسب تأسیس پژوهشکده هوا و فضا است که این امر زمینهساز توسعه اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه تفاهمنامه همکاری در راستای تأسیس پژوهشکده هوا و فضا به انعقاد رسید.
