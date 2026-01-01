به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای راهبردی فناوری اطلاعات در استانداری گیلان اظهار کرد: پرتاب سه ماهواره پایا، کوثر و ظفر توسط دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها رقم خورد.

وی گفت: این موفقیت علمی حاصل تخصص، همراهی و هم‌افزایی و کار تیمی عالی است که رهاوردی جز افتخار ملی در سراسر جغرافیای عالم ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: حمله سایبری پیچیده در یکشنبه اخیر به اپراتورها صورت گرفت که خوشبختانه در دو مرحله خارج از کشور و داخل کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی مدیریت شد که نشان‌دهنده این است که علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه، چرخه تولید دانش بنیان و توسعه ICT همچنان در جریان است.

هاشمی افزود: یکی از کارکردهای ماهواره‌های سنجشی پایش زمینی است لذا یکی از چالش‌ها در خطه شمالی، دست اندازی به اراضی ملی و مدیریت منابع در حوزه محیط زیست است که این دستاوردها مانع از این معضل خواهند شد.

وی گفت: با اقبال خوب گیلان نسبت به تأسیس پژوهشکده هوا و فضا همان‌طور که گیلان متعلق به کشور است، وزارت ارتباطات نیز در اختیار همه قرار دارد و عام‌المنفعه است تا برون‌داد این تصمیمات در زندگی مردم قابل محسوس باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: امروزه اهمیت مسئله ارتباطات در حوزه‌های مختلف بر کسی پوشیده نیست لذا نیازمند توجه ویژه به این مهم هستیم.

هاشمی ضمن تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال بیان کرد: اقتصاد دیجیتال در دنیای کنونی یک حوزه به رسمیت شناخته شده است که در برخی کشورها جایگزین اقتصاد سنتی شده است لذا در مسیر نیل ایران به سهم ۱۰ درصدی از کل GPT گیلان نقش مؤثری خواهد داشت.

وی افزود: جهت توسعه اقتصاد دیجیتال باید چرخش نگاهی به استفاده حداکثری از ظرفیت خوب نیروی انسانی با دیدگاه هم‌افزایی داشته باشیم و این آمادگی وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه اقتصاد دیجیتال را در گرو پوشش روستایی و توسعه فیبر نوری دانست و گفت: طبق ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه تکالیف وزارت ارتباطات این است که روستاهای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش اینترنت با کیفیت مناسب قرار بگیرند.

وی ادامه داد: هدف ما نیز این است که تا پایان برنامه هفتم، کل روستاهای بالای ۲۰ خانوار پوشش داده شوند و همچنین امکان ارائه خدمات پرسرعت به حدود ۲۰ میلیون خانوار فراهم گردد.

هاشمی تصریح کرد: وجود جمعیت شناور در استان نیز یکی از موارد اساسی است تا طراحی طبق نیاز و اقتضائات استان باشد.

وی از اجرای ۳۰۵ پروژه فناوری اطلاعات در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر ۱/۲ همت رقم خورده است و این مسیر با قوت و قدرت ادامه دارد.