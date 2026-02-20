به گزارش خبرنگار مهر، شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی روز گذشته اعلام کرده بود افت فشار آب در روزهای اخیر مربوط به نشتی در ایستگاه پمپاژ ۱۱ خط آبرسانی زرینه‌رود واقع در فاز ۲ شهرک اندیشه بوده و این مشکل با مرمت محل آسیب‌دیده و آبگیری مخزن ۱۰۰ هزار مترمکعبی برطرف شده است.

با این حال، امروز جمعه شماری از شهروندان ساکن در مناطق شهرک امام، دامپزشکی و نظام پزشکی تبریز در تماس با دفتر خبرگزاری مهر از قطعی آب و اختلال در تأمین آب شرب گلایه کردند و خواستار رسیدگی فوری مسئولان شدند.

برخی از شهروندان با اشاره به همزمانی این قطعی‌ها با ماه مبارک رمضان، تأکید کردند که اختلال در تأمین آب، روند آماده‌سازی وعده افطار را با مشکل مواجه کرده و انتظار می‌رود مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان نسبت به رفع کامل مشکل و اطلاع‌رسانی دقیق‌تر اقدام کنند.