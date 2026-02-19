۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

تکذیب شایعه آسیب خط انتقال آب در اطلاعیه آب و فاضلاب آذربایجان شرقی

تبریز-شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی با صدور اطلاعیه‌ای شایعات مطرح‌شده درباره آسیب‌دیدگی خط انتقال آب در مسیر سعیدآباد را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی آمده است:

به استحضار می رساند همچنانکه در اطلاعیه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ این شرکت اعلام شده بود افت فشار آب مسیر جاده ائل گلی در روزهای اخیر مربوط به مشکل نشتی در ایستگاه پمپاژ ۱۱ خط آبرسانی زرینه رود واقع در فاز ۲ شهرک اندیشه بوده و هیچ ارتباطی به تاسیسات توزیع شرکت آب‌ و فاضلاب ندارد.

بنابراین ضمن تکذیب برخی شایعات از جمله آسیب دیدگی خط انتقال در مسیر سعید آباد یا اهمال کاری پیمانکار مجری طرح شهرداری در محل احداث پل سه راهی اهر به استحضار ساکنین محترم مسیر ائل گلی می رساند محل آسیب دیده از تاسیسات آبرسانی به تبریز علیرغم صعوبت کار توسط اکیپ های عملیاتی و پرتوان شرکت محترم آب منطقه‌ای در حداقل زمان ممکن و قبل از شروع ماه مبارک رمضان مورد مرمت قرار گرفته و بلافاصله با آبگیری مخزن صد هزار متر مکعبی، مشکل افت فشار یا قطعی آب مشترکین مناطق مذکور بطور کامل رفع شده است.

ضمنا این شرکت از مشترکینی که با صعه صدر خود خادمین صنعت آب استان را در ساعات قطعی آب همراهی نمودند کمال تشکر و قدردانی دارد.

