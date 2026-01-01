به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سمیع، صبح پنجشنبه در در نشست فعالان سیاسی و اجتماعی چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس جمهور سخنان خود را در دو بخش ملی و استانی مطرح کرد و اظهار کرد: آمارها نشان میدهد حدود ۵ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینههای ناشی از آلودگی هوا میشود، تولید خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا و وجود خودروهای فرسوده، هم هزینه سنگینی به دولت تحمیل کرده و هم سلامت مردم و محیطزیست را با تهدید جدی مواجه ساخته است؛ از اینرو ناوگان حملونقل کشور نیازمند نوسازی اساسی است.
وی با اشاره به ناترازیها، تورم و فشار معیشتی بر مردم افزود: عبور از وضعیت موجود دستکم نیازمند دو مؤلفه سرمایهگذاری سنگین و مدیریت متخصص است، در حالی که تحریمها و مهاجرت نخبگان تحقق این دو را با چالش مواجه کرده است. پرسش اصلی این است که راهحل چیست؟
رئیس جبهه اصلاحات چهارمحال و بختیاری پاسخ این پرسش را در اجرای سیاستهای کلی نظام دانست و افزود: همانگونه که رئیسجمهور تأکید کردهاند، برنامه دولت اجرای سیاستهای کلی نظام است، در بند ۶۲ این سیاستها، بر ایجاد زمینه برای جذب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور تصریح شده است، بیش از ۵ میلیون ایرانی خارج از کشور، گنجینههای پنهان و آشکاری هستند که میتوانند در این مقطع حساس به توسعه ملی کمک کنند.
سمیع با اشاره به همبستگی ایرانیان خارج از کشور در مقاطع حساس اظهار داشت: تجربهها نشان داده ایرانیان در هر نقطه جهان، دلبسته ایران هستند، تحقق این ظرفیت نیازمند تغییر رویکرد حاکمیت نسبت به آنان و فراهمسازی بسترهای حقوقی و اجتماعی لازم است.
وی در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کرد و ادامه داد: اعلام عفو عمومی، تعلیق و اصلاح قانون تابعیت مضاعف و اصلاح قانون گزینش میتواند زمینه آشتی و انسجام ملی را فراهم کند. پیشنهاد میشود رئیسجمهور این موضوع را از مقام معظم رهبری مطالبه کنند تا امکان بهرهگیری از سرمایه انسانی، تخصصی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور فراهم شود.
رئیس جبهه اصلاحات چهارمحال و بختیاری همچنین پیشنهاد داد برای ترغیب ایرانیان خارج از کشور، اجازه ورود یک دستگاه خودروی سبک یا سنگین با معافیت از مالیات و عوارض گمرکی داده شود و افزود: اگر تنها دو میلیون نفر از این هموطنان در این طرح مشارکت کنند، بخشی از مشکل سرمایهگذاری، نوسازی ناوگان حملونقل، کاهش آلودگی هوا و هزینههای سوخت تحمیلی به دولت برطرف خواهد شد.
سمیع با اشاره به بحران تورم گفت: همه میدانیم تورم چه آسیبهایی به ملت و کشور وارد کرده است، مهار این بحران صرفاً با تغییر یک فرد یا تکیه بر یک نهاد ممکن نیست و نیازمند هماهنگی سران قوا، شجاعت در تصمیمگیری و اصلاح ساختارهاست.
وی در بخش پایانی سخنان خود با انتقاد از برخی رویهها اظهار داشت: وعده حذف نهادهای ناکارآمد از بودجه تاکنون محقق نشده و انتظار میرود دولت به این وعده عمل کند، همچنین دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصابات، اقتدار دولت را تضعیف کرده است؛ بهگونهای که در مواردی مدیرانی با حمایت نمایندگان، از اجرای دستورات استاندار و سیاستهای دولت سر باز میزنند.
رئیس جبهه اصلاحات چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: دولت برای اجرای تصمیمات خود به اقتدار نیاز دارد و این اقتدار بدون سرمایه اجتماعی ممکن نیست. ملت را باید پشتوانه دولت دانست تا حاکمیت بتواند با قدرت تصمیم بگیرد.
سمیع در پایان با قدردانی از رئیسجمهور گفت: مردم چهارمحال و بختیاری سالهاست از محرومیت رنج بردهاند و با وجود خدمات انجامشده، همچنان توسعهنیافتگی آنان را آزار میدهد. امیدواریم این سفر و رویکرد صادقانه دولت، گامی مؤثر در رفع مشکلات استان باشد.
