سردار مهدوی: پرچم مبارزه با دشمن در دست جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا مهدوی صبح پنجشنبه در جشنواره صالحین بیان کرد: با وجود اینکه دشمنان اسلام با توجه به شبکه گستردهای که در فضای مجازی در اختیار دارند و از همه ظرفیتها برای استحاله فرهنگی در کشور ما استفاده میکنند، به لطف خداوند شکست خورده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوادثی که اتفاق میافتد، شاهدیم که جوانان امروز پرچم اسلام را به دوش گرفته و با دشمن مبارزه میکنند، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه که استکبار جهانی با وجود همه توان از اسراییل حمایت میکرد.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی بیان کرد: به واسطه بصیرت والای مردم ما که در میدان حاضر شدند، بساط استکبار جمع شد که همه اینها به واسطه توجه به معنویتی است که در همه حوزهها وجود دارد.
سردار مهدوی با بیان اینکه بُعد معنوی حلقههای صالحین خروجی است که سبب میشود جوانان ما در مقابل استکبار سینه سپر کنند و بایستند، گفت: امروز خروجی حلقههای صالحین در حوزه معرفتی الگوی بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) با بیان اینکه اشکالات این طرح را باید رفع کنیم، گفت: در هر نیروی رزمندهای که تحویل میدهید، در ثواب جهاد او همه شریک هستند.
