۹ کشته در تصادف رانندگی در کیپ شرقی آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانه‌ها، این تصادف که شامل یک مینی‌بوس تاکسی و یک خودروی سواری بود، حدود ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت محلی در جاده R۶۱ بین انگکوبو و کوفیموابا در نزدیکی روستای بیله در کیپ شرقی رخ داد.

سخنگوی اداره حمل و نقل استان، اوناتی بینکوسه، گفت: «مینی‌بوس تاکسی، حامل ۱۶ سرنشین، از انگکوبو به مناطق روستایی اطراف در حرکت بود. تویوتا آوانزا، با چهار سرنشین، از کوفیموابا در حرکت بود. این دو وسیله نقلیه از روبرو با هم برخورد کردند.»

به گفته بینکوس، هر چهار سرنشین تویوتا آوانزا و پنج سرنشین مینی‌بوس تاکسی در محل حادثه جان باختند.

بینکوس گفت: «این یک تصادف بسیار دلخراش است که جان ۹ نفر را گرفت. نیروهای مدیریت اورژانس در محل در تلاش برای نجات بازماندگان هستند.»

یک وانت نیز در این تصادف آسیب دید، اما هیچ مجروحی در بین سرنشینان آن گزارش نشده است.

سخنگو گفت: «علت تصادف هنوز در این مرحله مشخص نیست و توسط مقامات مربوطه در دست بررسی است.»