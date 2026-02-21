۵ کشته و ۳۲ زخمی در تصادف اتوبوس در لیمپوپو آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، اداره حمل و نقل و ایمنی جامعه لیمپوپو در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصادف حدود ساعت ۲:۵۰ بامداد به وقت محلی رخ داده است.

قربانیان شامل راننده مرد، یک مسافر زن و سه مسافر مرد بودند. در میان مجروحان، چهار نفر دچار جراحات جدی، ۱۰ نفر به شدت مجروح و ۱۸ نفر دچار جراحات جزئی شدند. این اداره اعلام کرد که همه مسافران مجروح برای درمان به مراکز درمانی نزدیک منتقل شدند.

تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که راننده ممکن است کنترل وسیله نقلیه را از دست داده باشد و تحقیقات بیشتر برای تعیین علت دقیق تصادف در حال انجام است.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، این اتوبوس از استان گائوتنگ به سمت زیمبابوه در حرکت بوده است.

آفریقای جنوبی در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از تصادفات مرگبار اتوبوس را ثبت کرده است. در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، یک اتوبوس مسافربری با بار بیش از حد مجاز که از استان کیپ شرقی به سمت یک کشور همسایه در حرکت بود، در استان لیمپوپو واژگون شد و ۴۳ نفر از جمله هفت کودک کشته شدند.

مقامات، تصادفات جاده‌ای اخیر را ناشی از خستگی راننده، سرعت غیرمجاز، رانندگی در حالت مستی، رفتار ناایمن عابران پیاده و شرایط نامناسب خودرو می‌دانند.