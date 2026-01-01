قاتل پس از ۱۳ سال حبس از چوبه دار در رشت رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین موسوی با اعلام این خبر گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۱۳ سال از سال ۹۱ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم در روز اجرای حکم و پای چوبه دار و با کوشش و تلاش‌های فراوان همکاران واحد صلح و سازش و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین مواردی اولیا دم با اقدام خداپسندانه وکریمانه خود علاوه برعفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.