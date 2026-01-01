  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

قاتل پس از ۱۳ سال حبس از چوبه دار در رشت رهایی یافت

قاتل پس از ۱۳ سال حبس از چوبه دار در رشت رهایی یافت

رشت- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رهایی یک محکوم از قصاص نفس پس از تحمل ۱۳ سال حبس در رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین موسوی با اعلام این خبر گفت: فردی محکوم به قصاص نفس مدت ۱۳ سال از سال ۹۱ در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم در روز اجرای حکم و پای چوبه دار و با کوشش و تلاش‌های فراوان همکاران واحد صلح و سازش و اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد صورت گرفته است.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در چنین مواردی اولیا دم با اقدام خداپسندانه وکریمانه خود علاوه برعفو قاتل، زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه را فراهم می‌کنند.

کد خبر 6709406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها