به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران به آئین نکوداشت «استاد محمدعلی مهدوی‌راد» که پنج‌شنبه، ۱۱ دی‌ماه در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، به شرح زیر است:



آئین نکوداشت استاد محمدعلی مهدوی راد که به منظور تجلیل از مقام علمی و بازداشت خدمات ارزشمند و ماندگار این استاد برجسته دانشگاه و حوزه در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار می‌شود؛ فرصت مغتنمی است برای تقدیر از خدمات متمادی محققی مدقق که عمر گرانقدر خود را در ترویج دانش و فرهنگ غنی اسلامی و میراث وحیانی مصروف داشته است.



این آئین بیش از هر چیز باید محملی برای بازخوانی خدمات ماندگار این پژوهشگر کوشا، معلم دلسوز، محقق آزاد اندیش و فرهنگ‌مدار دقیق النظر باشد که عمر خود را تماماً صرف پژوهش و کاوش در شناخت و بازشناخت میراث گران‌سنگ ماثر فرهنگی و دینی کرده و با جامعیت همزمان در علوم متعارف حوزوی و تحقیقات روزآمد دانشگاهی با وسواس و دغدغه‌مندی مثال زدنی کوشیده است؛ زوایایی ناشناخته از علوم مختلف این حوزه را معرفی نماید.



همت بلند و ممارست بدون توقف ایشان در این راه علاوه بر تعلیم و تربیت دانشجویان فراوان آثار و برکات دیگری نیز داشته است که از جمله آنها می‌توان به راه‌اندازی نهادهای علمی پژوهشی معتبر در حوزه و دانشگاه، انتشار مجلات فاخر پژوهشی، تأسیس رشته‌های جدید و روز آمد و بازشناسان علوم اسلامی در ایران و پهنه فرهنگی جهان اسلام اشاره نمود.



چندین دهه تلاش بی‌وقفه و بی‌منت علمی در این مسیر نورانی همراه با حسن سلوک گشاده‌رویی، نشاط علمی، فروتنی، نقد پذیری و خستگی ناپذیری بیش از آنکه وصف احوال این استاد ارجمند باشد باید الگویی از نظم، پشت کار و تعهد اخلاقی به ساحت علم و پژوهش را فراروی همه بهره‌مندان از محضر وی و سایر جویندگان و پویندگان مسیر علم و فرهنگ قرار داد.



اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه تهران؛ ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نکوداشت ضروری و ارزشمند و پوزش از عدم امکان حضور در جمع فرهیختگان حاضر در این نکوداشت برای این عالم پژوهشگر و استاد فاضل فرهیخته آرزوی تندرستی طول عمر و دوام توفیقات علمی پژوهشی و فرهنگی را دارم و امیدوارم این نکوداشت فاخر مقدمه‌ای برای بازشناسی و کاوش بیشتر در میراث ارجمند فرهنگ اسلامی توسط سایر محققان استادان و پژوهشگران باشد.