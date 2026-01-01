  1. استانها
کوچکی‌نژاد: زیرساخت‌ های ارتباطی گیلان با جمعیت استان تناسب ندارد

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس گفت: با وجود رتبه ۱۰ گیلان در حوزه زیرساخت‌ های ارتباطی، امکانات ارائه‌ شده با جمعیت شناور استان همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد ظهر پنجشنبه در شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان ضمن گرامیداشت ولادت حضرت علی (ع) در این جلسه اظهار کرد: در عصر حاضر ارتباطات به عنوان زیرساخت توسعه یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می‌شود.

وی به رتبه ۱۰ گیلان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: متأسفانه طبق جمعیت شناور این رتبه با حجم امکانات تناسب ندارد لذا در راستای پوشش خدمات مترصد امکانات بیشتر هستیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فارغ از اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به فیبر نوری این موضوع در قالب برنامه به وزارتخانه ابلاغ شده است که این بازه باید به بیش از ۵ میلیون باید برسد.

کوچکی نژاد به لزوم ۸ درصد رشد اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و افزود: تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تأمین ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در این حوزه است.

وی ضمن تاکید بر لازمه اینترنت در زندگی روزمره خاطرنشان کرد: مواقع مجازی شدن مدارس اکثر رپستاها از اینترنت پرسرعت محروم هستند که این مسئله نشان‌دهنده لزوم توجه به این امر است.

