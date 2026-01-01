به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد ظهر پنجشنبه در شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان ضمن گرامیداشت ولادت حضرت علی (ع) در این جلسه اظهار کرد: در عصر حاضر ارتباطات به عنوان زیرساخت توسعه یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می‌شود.

وی به رتبه ۱۰ گیلان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: متأسفانه طبق جمعیت شناور این رتبه با حجم امکانات تناسب ندارد لذا در راستای پوشش خدمات مترصد امکانات بیشتر هستیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: فارغ از اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به فیبر نوری این موضوع در قالب برنامه به وزارتخانه ابلاغ شده است که این بازه باید به بیش از ۵ میلیون باید برسد.

کوچکی نژاد به لزوم ۸ درصد رشد اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و افزود: تحقق توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو تأمین ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص در این حوزه است.

وی ضمن تاکید بر لازمه اینترنت در زندگی روزمره خاطرنشان کرد: مواقع مجازی شدن مدارس اکثر رپستاها از اینترنت پرسرعت محروم هستند که این مسئله نشان‌دهنده لزوم توجه به این امر است.