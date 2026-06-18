کوچکی نژاد: توزیع ناعادلانه خدمات درمانی سبب نارضایتی مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد صبح پنجشنبه در جلسه شورای عالی نظام پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری، رصد و تذکر در راستای اصلاح امور، خارج از چهارچوب دولت و حاکمیت از انتظارات جامعه پزشکی است و این تشکل باید در این مسیر نقش نظارتی خود را ایفا کند.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای خدمات بهداشت و درمان در کشور، گفت: بهداشت و درمان در ایران جزو گران‌ترین خدمات محسوب می‌شود و در صورت عدم همراهی و مشارکت بخش خصوصی، شاهد استیصال و درماندگی مردم در تأمین هزینه‌های درمانی خواهیم بود.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان سه هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارد، افزود: این معوقات مالی، مشکلات جدی برای ارائه خدمات درمانی ایجاد کرده و نیازمند پیگیری فوری است.

کوچکی‌نژاد با اشاره به جمعیت شناور بالای استان، تصریح کرد: تعدد جمعیت شناور در گیلان بیشتر از سایر مناطق کشور است و این مسئله، اهمیت توزیع خدمات درمانی متناسب با حجم جمعیت را دوچندان می‌کند.

وی با انتقاد از حجم اندک خدمات درمانی نسبت به جمعیت در استان، بیان کرد: متأسفانه توزیع ناعادلانه و محدود خدمات درمانی باعث شده است مردم از وضعیت کنونی ناراضی و گله‌مند باشند و این موضوع نیازمند عزم جدی مسئولان برای رفع کمبودهاست.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردم، خاطرنشان کرد: به عنوان نمایندگان مردم در مجلس، موظف هستیم این مطالبات را به کارگزاران و متولیان حوزه سلامت انتقال دهیم تا شاهد بهبود وضعیت خدمات‌رسانی باشیم.