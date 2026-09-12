به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی عصر شنبه همزمان با روز ملی سینما در بازدید از سینمای لاهیجان با همراهی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با تبریک و گرامیداشت این روز به سینماگران و جامعه خوب سینمایی کشور، گفت: این روز یادآور نام و خاطره کارگردان های فقید و تهیه کننده های عزیزی است که زحمات زیادی برای هنر کشورمان کشیدند.

وی با اشاره به ظرفیت های بزرگ سینما، گفت: از منظر امام شهید ما، سینمای کشورمان یک سینمای پرمسئولیت است و جزو سینماهای برتر دنیاست و از مجموعه سخنان امام شهید می شود اینطور برداشت کرد که سینمای ما می تواند یک مدرس اخلاق باشد.

وی ادامه داد: بسیاری از بازیگران ما انسان های متعهدی هستند که انسانیت و شرافت انسانی مرز های خود را در سینماها نشان می دهد.

حجت الاسلام سلیمانی با بیان اینکه بسیاری از فیلم های تولید شده در کشور محتوا های اخلاقی بسیار مناسبی دارد، گفت: ممکن است گاهی نقد هایی به اثر ها وارد باشد ولی باید همه جهت ها را بررسی کرد.

وی در این‌باره ادامه داد: اگر به یک فیلم ایراد وارد باشد، فقط کارگردان یا تهیه کننده مقصر نیستند، بلکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه علمیه و همه آن هایی که مدعی اندیشه انسانیت و دیانت هستند باید پای کار باشند تا ضعف های یک جهان بینی را در کارگردان و یا فیلم‌ساز اصلاح کنند.

حجت الاسلام سلیمانی در ادامه با بیان اینکه امروزه سینمای تراز باید بتواند پاسخگو باشد، گفت: سینما باید به اصلاح کشور کمک کند و گفتمان واحدی را که در مشکلات اتفاق افتاده را مدیریت کند.

وی با بیان اینکه سینما در شرایط جنگی می‌تواند خیلی موثر باشد، گفت: در گذشته پیوند سینما با دفاع مقدس باعث خلق فیلم های فاخری شد و کشور را در شرایط پسا جنگ مدیریت خوبی کرد و سبب شد تا رشادت های صورت گرفته در جنگ ماندگار شود.

امام جمعه لاهیجان با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان وقایع تاریخی بی‌نظیری رخ داد که نیاز به روایت برای نسل های بعد دارد، گفت: در این شرایط حساس سینما و سینماگران می توانند با تولید فیلم های خوب، حتی فیلم کوتاه و سکانس های بسیار جذاب و با ایده های بسیار نو که همتراز باشد با واقع مسائل و مشکلات ما، جوان امروز، خانواده امروز و مردم یک جامعه را جهت دهند.

حجت الاسلام والمسلمین سید جواد سلیمانی در پایان با تشکر از مجموعه فرهنگی سینمای لاهیجان، گفت: این مجموعه همراهی خوبی با مردم، سینماگران و ارگان هایی مثل بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) دارد و بخش بزرگی از کار فرهنگی بر دوش این عزیزان است.