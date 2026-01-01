به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه کشور، در پیامی تصویری به آئین نکوداشت استاد محمدعلی مهدویراد که پیش از روز پنجشنبه در سالن فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، بر ضرورت تکریم عالمان اثرگذار و فرهیخته تأکید کرد و این مراسم را اقدامی مبارک و شایسته دانست.
وی با اشاره به سابقه آشنایی و ارتباط دیرینه خود با استاد مهدویراد اظهار کرد: در طول سالیان، چه از نزدیک و چه از دور، از مباحث، دیدگاهها و آثار علمی ایشان بهرهمند شدهام و این ارتباط علمی و فکری، برای بنده مغتنم بوده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور، یکی از ویژگیهای ممتاز استاد مهدویراد را درک عمیق دو مکتب علمی مشهد و قم دانست و افزود: ایشان در دورهای در حوزه علمیه مشهد تحصیل کردند که این حوزه با حضور شخصیتهای برجستهای همچون مرحوم آیتاللهالعظمی میلانی، از پویایی علمی، فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردار بود و این فضا، تأثیر عمیقی در شکلگیری شخصیت علمی ایشان داشت.
آیتالله اعرافی ادامه داد: حوزه علمیه مشهد در آن مقطع، افزون بر غنای علمی، در عرصه ادبیات عرب نیز پیشینهای دیرپا و قابل توجه داشت و استاد مهدویراد با بهرهگیری از این ظرفیتها، با مشربها و رویکردهای متنوع علمی آن حوزه آشنا شدند.
وی با اشاره به مهاجرت استاد مهدویراد به قم خاطرنشان کرد: آشنایی ایشان با طیف گستردهای از رویکردهای کلامی، فلسفی، فقهی، حدیثی و تفسیری حوزه علمیه قم، موجب شد تا در سطوح ممتاز علوم اسلامی، به درک عمیق و جامع دست یابند و این ادراک دوگانه از دو حوزه مهم علمی، امتیازی کمنظیر در سیر علمی و فکری ایشان به شمار میرود.
مدیر حوزههای علمیه کشور با تأکید بر نقش اجتماعی استاد مهدویراد گفت: ایشان عالمی اجتماعی و دغدغهمند نسبت به مسائل فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور بودهاند و از سالهای نهضت امام خمینی (ره) تا دوران انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، حضوری فعال و مؤثر در این عرصهها داشتهاند.
آیتالله اعرافی افزود: با وجود تبحر علمی استاد مهدویراد در فقه، اصول، ادبیات و دیگر علوم حوزوی، تمرکز آگاهانه و هوشمندانه ایشان بر محور قرآن و حدیث، نقطهای درخشان در زندگی علمی و پژوهشی وی محسوب میشود و این انتخاب، جایگاه ویژهای در سنت علمی ایشان ایجاد کرده است.
وی در ادامه، به توانمندیهای پژوهشی استاد مهدویراد اشاره کرد و گفت: ایشان افزون بر جایگاه معتبر علمی و پژوهشی، از ظرفیت بالایی در راهبری پژوهش، مدیریت زیرساختهای تحقیقاتی و هدایت پروژههای کلان علمی برخوردارند و در این عرصه، نقشآفرینی منضبط و اثربخشی داشتهاند.
مدیر حوزههای علمیه کشور تصریح کرد: اگرچه استاد مهدویراد علاقهای به تصدی مسئولیتهای اجرایی نداشتهاند، اما در مدیریت رخدادهای علمی و پژوهشی، همچون کتاب سال و پروژههای جمعی تحقیقاتی، حضوری عالمانه، دقیق و ثمربخش از خود نشان دادهاند.
آیتالله اعرافی در بخش دیگری از پیام خود، اخلاق و منش استاد مهدویراد را عامل اصلی درخشش سایر فضائل علمی ایشان دانست و افزود: در کنار جامعیت علمی، نگاههای کلان، ارتباطات گسترده علمی و آثار مکتوب ارزشمند، آنچه به همه این ویژگیها جلوهای ویژه میبخشد، اخلاق نیکو، سلوک مردمی و روحیه معنوی ایشان است.
وی تأکید کرد: تقید به ارزشهای اخلاقی، نگاه معنوی و تجلی این فضائل در تعامل با خداوند، مردم و دانشپژوهان، از ارکان اصلی هویت حوزوی است و این ویژگیها در سیره و رفتار استاد مهدویراد بهروشنی قابل مشاهده است.
مدیر حوزههای علمیه کشور در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این آئین نکوداشت، برای استاد محمدعلی مهدویراد آرزوی سلامتی، توفیق روزافزون و تداوم اثرگذاری علمی و پژوهشی کرد و از حاضران، سخنرانان و ارائهدهندگان مقالات نیز تقدیر به عمل آورد.
نظر شما