به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شروع اعتراضات خیابانی از بازار و راسته جمهوری- استانبول و بازار تهران به نظر می‌رسد دال مرکزی اعتراضات حول مطالبات اقتصادی بر محوریت بازاریان و کسبه چرخیده است. هر چند مطالبات اقتصادی و تأمین ثبات در شرایط فعلی کشور حق طبیعی کاسبان و بازاریان است و همچنین تأمین امنیت بازار و محیط کسب وظیفه حاکمیت است ولی نکته مهم مطالبه تأمین امنیت کسب است که به نظر می‌رسد بازار به ماهو بازار باید رکن اصلی این مقام قرار گیرد.

مفهوم امنیت بازار پایه

به عنوان کلیدی‌ترین مفهومی است که در عملیات روانی و رسانه‌ای باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع بازاری به عنوان رکن اصلی اعتراضات و مطالبات فعلی باید از مقام امنیتی و انتظامی خواستار تأمین امنیت بازار باشد.

بیانیه‌ای که بازار تبریز صادر کرد بسیار هوشمندانه عمل کرد و به نظر می‌رسد لازم است این بیانیه به صورت دومینو به کل کشور سرایت کند. امنیت بازار پایه دقیقاً به این معنا است که بازاری خود مطالبه تأمین امنیت محیط کسب را از نهاد امنیتی و انتظامی مطالبه کند. و به انحراف مطالبات به حق خود از سمت اقتصادی به سمت شعارهای تند سیاسی و جناحی اعتراض کند.

الزامات تأمین امنیت بازار پایه