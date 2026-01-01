به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به شروع اعتراضات خیابانی از بازار و راسته جمهوری- استانبول و بازار تهران به نظر میرسد دال مرکزی اعتراضات حول مطالبات اقتصادی بر محوریت بازاریان و کسبه چرخیده است. هر چند مطالبات اقتصادی و تأمین ثبات در شرایط فعلی کشور حق طبیعی کاسبان و بازاریان است و همچنین تأمین امنیت بازار و محیط کسب وظیفه حاکمیت است ولی نکته مهم مطالبه تأمین امنیت کسب است که به نظر میرسد بازار به ماهو بازار باید رکن اصلی این مقام قرار گیرد.
مفهوم امنیت بازار پایه
به عنوان کلیدیترین مفهومی است که در عملیات روانی و رسانهای باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع بازاری به عنوان رکن اصلی اعتراضات و مطالبات فعلی باید از مقام امنیتی و انتظامی خواستار تأمین امنیت بازار باشد.
بیانیهای که بازار تبریز صادر کرد بسیار هوشمندانه عمل کرد و به نظر میرسد لازم است این بیانیه به صورت دومینو به کل کشور سرایت کند. امنیت بازار پایه دقیقاً به این معنا است که بازاری خود مطالبه تأمین امنیت محیط کسب را از نهاد امنیتی و انتظامی مطالبه کند. و به انحراف مطالبات به حق خود از سمت اقتصادی به سمت شعارهای تند سیاسی و جناحی اعتراض کند.
الزامات تأمین امنیت بازار پایه
- هویتدهی به قشر بازاری به عنوان مهمترین رکن و کنشگر در جنگ اقتصادی کشور و یادآوری نقش مهم و البته مقدس نهاد بازار در به ثمر رسیدن انقلاب.
- تقدسدهی به محیط بازار، محیط بازار و بازاری همواره مقدس بوده است و شخصیت بازاری همواره در روایات ارج نهاده شده است. به نظر میرسد یادآوری تقدس محیط کسب و کاسب در ادامه هویتدهی و شخصیت دهی به بازاری مفید واقع شود.
- جداسازی اراذل و اوباش از قشر بازاری مطالبهگر. قطعاً در بازار اقشاری هستند که نه محیط کسبی دارند و نه شغل مشخصی و صرفاً به دنبال بر هم زدن فضا و سو استفاده از محیط اعتراضی هستند. چه بسا هم برخی از آنها جزو عوامل سرویسهای دشمن و نفوذی در لایههای بازار باشند. بالطبع برهم خوردن محیط بازار و کسب ضربه خاصی به این قشر نخواهد زد و در واقع سود این دسته افراد که میتوان از آنان به اراذل و اوباش حاضر در راسته بازار نام برد. افراد اصیل بازاری خود باید این اراذل و اوباش را از بازار طرد کنند. که نمونههایی از این قضیه در دو سه روز اخیر در برخی فیلمهایی که در شبکههای اجتماعی پخش شد هم موجود بود.
- با توجه به بر حق بودن مطالبات قشر بازاری به نظر میرسد حضور مقامات مسئول در حوزه اقتصادی و خصوصاً نقش فعال صنوف و اتحادیهها بشدت به تأمین آرامش محیط بازار کمک کند. تجربه اعتراضات سال ۹۸ هم نشان دهنده اهمیت این حوزه است. حتی مطالبه حضور ائمه جمعه، بسیج و معتمدین بازار (در هر حوزهای از کسب قطعاً مجموعهای از معتمدین حضور دارند) نیز میتواند در آرامش محیط و پایین آمدن حس خشم مؤثر واقع شود.
- تلاش برای حفظ و آرامش محیط بازار باید از سمت بازاری نشان داده شود. طبعاً همه بازاریان چه دوست دار انقلاب باشند و حتی چه زاویه نسبت به انقلاب داشته باشند علاقه به حفظ آرامش و امنیت محیط کسب خود هستند. زیرا کوچکترین خسارتی در آن محیط دودش به چشم خود بازاریها خواهد رفت. به همین علت زاویه روایت رسانهای باید از جانب محیط بازار زده شود.
- رسانه زبان گویای بازار و مردم: میکروفون رسانهها و دوربین رسانهها باید در محیطهای بازار مستقر شده (با تأمین امنیت) و زبان گویای بازاری باشد. هر صدای ناهنجار و ناکوک با این اعتراضات هم باید توسط خود بازاریها و نه حکومت سرکوب شود. برای مثال شعارهای تند و سلطنتطلبانه و یا علیه نهادهای مقدس مانند سپاه و بسیج و رهبری باید توسط خود بازاریها سرکوب شود. زیرا این صداها منجر به نشنیده شدن صدای بر حق بازار خواهد شد.
- در نهایت نکته پایانی باید این پیام القا شود که همان طور که در مورد کلیت ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور گفته شد مهمترین پیام این است که باید بازاری در نهایت باقی بماند که بعد در مورد مطالبات بر حق افراد حاضر در آن گفتگو شود ولی با وجود آشوب، التهاب، شعارهای هنجارشکن و تخریب و آتش زدن هیچ بازاری در نهایت باقی نخواهد ماند و همه، تأکید شود که همه با هر سلیقهای در نهایت متضرر خواهند شد. همان طور که هنوز مدت زمان زیادی از حمله رژیم سفاک و خونریز صهیونیستی در کشور و شهادت بیش از هزار شهروند و آسیب اقتصادی و هنگفتی که به کشور و اقتصاد کشور در همان ۱۲ روز وارد شد نگذشته است. یادآوری رشادت و شجاعت بازاریان در همان ایام در کنار سایر اقشار به جهت هویت دهی و کاهش فاصله ایجاد شده به شدت لازم و ضروری است.
نظر شما