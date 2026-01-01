هشدار نسبت به تبعات مصرف داروهای تاریخ منقضی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با تأکید بر رعایت تاریخ انقضا و شرایط نگهداری داروها، گفت: مصرف داروهای منقضی می‌تواند از کاهش اثربخشی تا بروز عوارض جدی دارویی را به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به برخی ادعاهای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره مصرف داروهای منقضی، توضیح داد: تاریخ انقضای داروها بازه‌ای است که در آن، تولیدکننده اثربخشی و ایمنی دارو را تضمین می‌کند و پس از این تاریخ، هیچ تضمینی در خصوص کیفیت، اثربخشی و بی‌ضرری دارو وجود ندارد.

یوسفی افزود: برخی افراد تصور می‌کنند داروهایی مانند استامینوفن یا برخی مُسکن‌ها حتی مدت‌ها پس از تاریخ انقضا قابل مصرف هستند، در حالی که مصرف هیچ دارویی بعد از تاریخ انقضا توصیه نمی‌شود و سازمان غذا و دارو نیز چنین مصرفی را تأیید نمی‌کند.

وی با اشاره به داروهای حساس یا دارای محدوده درمانی باریک گفت: گرچه مصرف داروهایی مانند انسولین و نیتروگلیسرین پس از تاریخ انقضا می‌تواند به‌مراتب خطرناک‌تر باشد، اما تأکید سازمان غذا و دارو بر این است که مصرف هیچ دارویی پس از تاریخ انقضا مجاز نیست، زیرا هیچ تضمینی از سوی تولیدکننده و نهاد ناظر در این خصوص وجود ندارد.

یوسفی تأکید کرد: شهروندان تنها داروهایی را مصرف کنند که در بازه تاریخ مصرف مشخص‌شده توسط تولیدکننده قرار دارند و این داروها را حتماً مطابق شرایط نگهداری درج‌شده روی برچسب دارو نگهداری کنند. هرگونه انحراف از شرایط نگهداری یا بی‌توجهی به تاریخ انقضا می‌تواند از کاهش اثربخشی دارو و از دست رفتن فرصت درمان تا بروز عوارض جدی دارویی را به دنبال داشته باشد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، مستند و مبتنی بر داده‌های علمی، مؤثرترین راه مقابله با شایعات و ادعاهای نادرست در فضای مجازی است.