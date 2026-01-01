بخش عمده مشکلات معیشتی ناشی از سوءتدبیر و ضعف مدیریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین استاد احمد واعظی، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پیش از ظهر پنج‌شنبه در آئین نکوداشت مقام علمی استاد محمدعلی مهدوی‌راد که در تالار فرهنگ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران برگزار شد، با تأکید بر جایگاه علمی و اخلاقی مهدوی‌راد گفت: منزلت و اعتبار ایشان در حوزه و دانشگاه مرهون دو عامل اصلی است، نخست ویژگی‌های فردی استاد شامل عزم و همت، ایمان به راه، تلاش مستمر، پایمردی و توان کار جمعی و دوم، زمان‌شناسی و انتخاب‌های صحیح متناسب با نیازهای روز که امکان ابتکارات و خلاقیت‌های مؤثر را فراهم کرده است.

وی با اشاره به تجربه راه‌اندازی مجله «حوزه» در دهه ۶۰ بیان کرد: این اقدام نمونه بارز یک کار جمعی مؤثر و پایدار است که توسط استاد مهدوی‌راد و جمعی از دوستان ایشان انجام شد و نشان‌دهنده توان کار گروهی، ابتکار و مدیریت علمی است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ادامه سخنان خود به نقش شرایط اقتصادی در گرایش مردم به دین اشاره کرد و گفت: وزیر علوم به درستی ضعف ارائه دین را یکی از عوامل دین‌گریزی عنوان کردند، اما تجربه نشان می‌دهد که در اوضاع فرهنگی امروز، عوامل اقتصادی بسیار تأثیرگذارتر هستند.

استاد واعظی با بیان تجربه خود در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، بخش عمده مشکلات معیشتی را ناشی از سوءتدبیر و ضعف مدیریت دانست و تأکید کرد: کاهش مستمر ارزش پول ملی نتیجه دو عامل است، نخست ناترازی بانک‌ها که منجر به خلق پول بی‌رویه شده و دوم ناترازی بودجه که هزینه‌ها بسیار بالاتر از درآمدهاست و هر دو امر قابل مدیریت و کنترل هستند، اما تاکنون تدبیر و نظارت لازم اعمال نشده است.

وی با اشاره به تجربه صندوق قرض‌الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی گفت: صندوق ما ۴۶ سال است بدون کارمزد و با اعتبار فعالیت می‌کند، اما برای دریافت مجوز با شش رئیس بانک مرکزی دچار مشکل شدیم، در حالی که میلیاردها میلیارد خلق پول بدون نظارت قانونی انجام می‌شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، درباره بودجه کشور افزود: بودجه امسال شامل بودجه دولتی و بودجه شرکت‌های دولتی است، بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته در حالی که پیش‌بینی درآمد آن‌ها تنها ۱۷ درصد است و این نشان می‌دهد دولت پذیرفته که ۲۳ درصد این شرکت‌ها زیان‌ده باشند و در کنار کاهش ارزش پول ملی، فشار معیشتی مردم افزایش یافته است.

استاد واعظی همچنین به معافیت‌های مالیاتی ناعادلانه اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مالیات واقعی مردم از جمله ارزش افزوده و مالیات کارمندان و کارگران، به شرکت‌های دولتی و خصولتی بخشیده می‌شود و کاهش این معافیت‌ها و عدالت در مالیات می‌تواند فشار اقتصادی مردم را کاهش داده و از دین‌گریزی جلوگیری کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گرچه ضعف ارائه دین می‌تواند سبب دین‌گریزی شود، اما مشکلات اقتصادی، سوءمدیریت و ناترازی بودجه و بانک‌ها تأثیر بسیار بیشتری بر زندگی مردم و گرایش آن‌ها به دین دارد و اصلاح آن‌ها از اولویت‌های مهم مدیریتی و فرهنگی کشور است.