جبلی:تحول رسانه ملی درسه محور محتوا،رویکرد و سازوکار در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما پیش از ظهر پنج‌شنبه در بیست و یکمین اجلاسیه مجمع عمومی جامعه مدرسین در استان قم در سخنانی، رسانه ملی را سخنگاه انقلاب اسلامی و مرجع فرهنگی منحصربه‌فرد کشور معرفی کرد و با اشاره به نقش‌های چهارگانه‌ای که رهبر معظم انقلاب برای رسانه ملی تعیین کرده‌اند، گفت: این نقش‌ها شامل ساحت دانشگاهی، آوردگاهی، آسایشگاهی و قرارگاهی است و برای تقویت هر یک، برنامه‌ریزی‌های جدی در حال انجام است.

جبلی با اشاره به سند تحول رسانه ملی بیان داشت: این سند بر پایه آسیب‌شناسی دقیق چهار دهه فعالیت رسانه‌ای تدوین شده و موضوعاتی از جمله به دست گرفتن روایت اول، تغییرات نسلی و دگرگونی الگوی مصرف رسانه‌ای در جامعه را به‌طور ویژه مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: تأسیس ۲۰۴ کانال تلویزیونی ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتیجه کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی نیروهای متعهد رسانه ملی بود که توانست علاوه بر ارائه اطلاع‌رسانی دقیق، هزینه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

رئیس سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح محورهای تحول رسانه ملی گفت: ما تحول را در سه محور محتوا، رویکردها و سازوکار دنبال می‌کنیم و در راستای شعار راهبردی عدالت‌گستری، رویداد ملی «ایران جان» را طراحی کرده‌ایم که این پویش ملی طی یک هفته، تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان‌های کشور را به تصویر می‌کشد و این امکان را فراهم می‌کند که همه مردم ایران خود را در آئینه رسانه ملی ببینند.

جبلی با تأکید بر اهمیت بازنمایی عادلانه اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایران اظهار داشت: در این نگاه تحولی، رسانه ملی دیگر محدود به مرکز نیست و همه اقوام و اقالیم ایران در دستور کار تولیدات رسانه‌ای قرار دارند.

وی با بازخوانی خاطرات دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: دشمن در روز چهارم جنگ، با محاسباتی نادرست قصد داشت ابتدا نشست سران قوا و سپس رسانه ملی را هدف قرار دهد و به گمان خود کار نظام جمهوری اسلامی را به پایان برساند، اما این برآورد اشتباه، بار دیگر به خطای محاسباتی دشمن انجامید و او در دستیابی به اهدافش ناکام ماند و این تجربه نشان‌دهنده اهمیت روایت درست اقتدار و ترسیم قدرت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف است.

رئیس سازمان صداوسیما در پایان این اجلاسیه به پرسش‌های حاضران پاسخ داد و درباره رویکردها و برنامه‌های آتی رسانه ملی در مسیر تحول محتوایی، تقویت ارتباط با حوزه‌های علمیه و ایفای نقش مؤثر در عرصه فرهنگ‌سازی توضیحات جامعی ارائه کرد.