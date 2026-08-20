به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با سید پرویز فتاح دیدار و بر توسعه همکاریهای فرادستگاهی در راستای صیانت از حقوق عامه، تثبیت نظام مالکیت و تحقق بهداشت قضایی تاکید کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این دیدار با اشاره به توانمندیهای فنی و حقوقی بینظیر این سازمان، اظهار داشت: سازمان ثبت امروز با اتکا به زیرساختهای هوشمند، سامانههای جامع الکترونیکی، وبسرویسهای پیشرفته و تجارب ارزنده چند سال اخیر، به یکی از بازوان توانمند نظام در نظمبخشی به حقوق مالکیت و تحقق عدالت قضایی تبدیل شده است. ما با بهرهگیری از فناوریهای نوین نقشهبرداری و دادهنماهای مکانی، گامهای موثری در رفع تعارضات و صدور اسناد مالکیت برداشتهایم.
بابایی در ادامه با تاکید بر رسالت اجتماعی سازمان متبوعش، خاطرنشان کرد: کمک و همکاری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در حقیقت پشتیبانی از پروژههای عظیم مردمیاری و خدمترسانی به محرومان و اقشار آسیبپذیر جامعه است. ما خود را سرباز نظام و انقلاب در عرصه خدمت به مردم میدانیم و بر خود فرض میدانیم که با تمام توان فنی و حقوقی در مسیر تثبیت مالکیت املاک و اراضی این ستاد، که منافع آن عاید نیازمندان واقعی میشود، گام برداریم.
در ادامه این نشست، ظرفیتهای متقابل دو دستگاه برای توسعه همکاریهای راهبردی با هدف نهایی تثبیت مالکیت اراضی و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. طرفین بر ضرورت انجام فرآیندهای فنیِ نقشهبرداری دقیق، اقدامات حقوقی تخصصی، صدور اسناد تکبرگ، رفع تداخلات و تعارضات مالکیتی و تسریع در استعلامات قانونی تاکید نموده و مقرر شد با نگاه ویژه به بهرهوری و دقت، موانع موجود برداشته شود.
دستاورد مهم این دیدار، توافق دو طرف برای تشکیل کارگروه مشترک تخصصی متشکل از کارشناسان ارشد دو نهاد بود. این کارگروه ماموریت یافت تا هرچه سریعتر، متن کارشناسی شده تفاهمنامهای جامع را با هدف بسترسازی برای همکاریهای بلندمدت و نظاممند تنظیم و نهایی کند. بر اساس برنامهریزی انجام شده، این تفاهمنامه راهبردی در آیندهای بسیار نزدیک با حضور روسای دو دستگاه به امضا رسید.
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