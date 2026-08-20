خبرگزاری مهر- گروه استانها، محدثه جواندلویی: پیچوخمهای روزگار سنوسال که نمیشناسد، فقط گاهی قلبمان را نشانه میگیرد و گاه سر، دست، پا، کبد و کلیهها و... یکبهیک را با خودش همسو میکند.
ساز دنیا کوک باشد، اما وقتی یک جای کار لنگ بزند، دیگر دندان بر روی جگر گذاشتنها هم جواب نمیدهد! آزمایشها و MRA، سیتیاسکن، سونوگرافی و اکو و.... هرچه اسمش را نمیدانی هم افاقه نمیکند! نسخه به دست و حیران میمانی سراغ کدام طبیب بروی تا هم دردت را مرهمی بگذارد و هم هوای جیبت را داشته باشد! حکایت این روزهای خیابانهای منتهی به مجتمعهای عریض و طویل و سر به فلک کشیده پزشکان است.
اگر روزگاری خیابانهای شهرها برای قدم زدن صفایی داشت، حالا تا چشم کار میکند تابلو مطبهای انواع پزشکان با تخصصهای فراوان و البته کمی عجیب را میبینیم، آخر دردهایمان هم در این زمانه کمی عجیب شده است! نمیدانی از درد معده به خودت بپیچی یا از گوشدرد! از زانوان سست شدهات بنالی یا از درد قفسه سینهات!
پزشکی که کارش خوب است!
میرویم سراغ یک پزشک فوق تخصص که رفقا گفتهاند «کارش خوب است!» و زود هم «نوبت میدهد!» از بدحادثه برقها قطع است و مطب این پزشک خوب در طبقه چهارم قرار دارد! آخر کدام دیسک کمر عملشدهای میتواند ۱۲۰ پله را تا رسیدن به مطب ارتوپد بالا و پایین کند و قلبش از کار نیفتد؟
وارد مطب پزشک ارتوپد یا همان پزشک «خوب» میشوی؛ مطب شلوغ و بیماران آسیبدیده دستوپا و کمردرد گرفته کنار هم نشستهاند و یک دل سیر از دردها و درمانهایشان برای هم تعریف میکنند، از طبابتهای خانگی و سنتی گرفته تا جراحیها، برای هم داستانها میگویند!
سراغ منشی روی دیگر چندسالی است جرات نمیکنی نامی از بیمه بیاوری آبی است در هاونِ «قرارداد نداشتن پزشکان با بیمهها» کوبیدن. هرچه در چنته داری باید برای یک ربع ویزیت پزشک فوق تخصص رو کنی و ناقابل مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بپردازی!
ویزیت به اضافه آپشنهای متعدد
روش پزشکان هم با هم فرق دارد. اگر گذرتان به پزشک قلب چه از نوع متخصص یا فوق تخصص بیفتد باید تا ۲ میلیون تومان برای تست ورزش و سایر موارد پیاده شوی.
البته این نرخ خوشبینانهای است. آپشنها هم جالب است؛ چه بخواهی و چه نخواهی باید هزینه گرفتن فشارخون، قد و وزن را هم بپردازی... اگر درد قفسه سینهات با داروهای این پزشک برطرف نشود بیبروبرگرد مقصر خودت هستی که استرس داری و زندگی سالمی نداری! در نهایت یک نسخه آنژیو شاید سهمت شود!
وقتی بیماران نسخه میپیچند!
برویم سراغ مطب پزشکان زن که یکی از شلوغترین مطبهای پزشکان است که واقعاً جای سوزن انداختن در بعضی ساعتها نیست. شرح حال همه بیماران را ماماهایی که ورودی در مطب پزشک نشستهاند میگیرند، آنقدر که تمام بیماران مطب متوجه دردت میشوند و بعد ثبت شرح حال بیماری، بقیه بیماران آهسته و درگوشی زودتر از پزشک برایت نسخه میپیچند.
اگر سراغ فوق تخصصها بروید همان اول ورود به اتاق پزشک بدون هیچ مخالفتی باید سونوگرافی انجام دهید و هزینهاش میشود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان که با ویزیت و ملزومات دیگر سر از ۲ میلیون تومان درمیآورد.
آبان ماه بیاید!
سبک زندگیهایمان طوری شده که هنوز به ۴۰ سالگی نرسیدهایم باید چند نوبت از متخصصان داخلی و غدد وقت بگیریم.
اینجا هم رویه همان مطبهای دیگر است، فقط نوبت دادنها کلافهکننده است. اگر این ماه دنبال گرفتن نوبت باشی، آبان ماه امسال دفتر نوبتهای منشی خالی است و میگوید: بروید آبان ماه بیاید!
بیچاره بیماری که نمیداند با قند پایینش چه کند یا آنی که پرکاری تیروئیدش تبدیل شده به کمکاری و سر از مطب متخصصان دیگر درآورده تا رسیده به اینجا!
مگر احوالت حسابی دگرگون باشد که منشی دلش به حالت بسوزد و بگوید منتظر بمانید آخر وقت اگر دکتر شما را قبول کرد و بعد معطلیهای بسیار و ۶ ساعت انتظار با پرداخت ۵۹۰ هزار تومان بتوانی برای چند دقیقه پزشک را ملاقات کنی....
درمانهای بیمورد
این قصهها را بگذارید کنار هزاران هزار آزمایش و سونوگرافی و MRAهایی که طبق اعلام متولیان امر بیمورد انجام شده و فقط بار مضاعفی بر دوش بیماران میگذارد.
این موارد، تنها نمونههای اندکی از وضعیت بیماران خراسان شمالی است. اما وزارت بهداشت پیگیر به حداقل رساندن رنجهای بیماران در طی درمان است و به همین منظور طرح نظام ارجاع در راستای هدفمند کردن پزشک خانواده را در ۲۰ شهر در کشور بهصورت پایلوت اجرا میکند که شهرهای جاجرم و اسفراین هم شامل این طرح است و از ابتدای خردادماه روند مراجعه به پزشک در این شهرها در حال تغییر است.
اما سوال مهم این است هدف این طرح چه هست و قرار است چه اتفاقی در روند درمان بیماران رخ دهد.
جاجرم و اسفراین در مسیر تحول سلامت
سید احمد هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در تشریح این طرح و در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات سلامت،تشخیص و درمان بهموقع بیماریها، کاهش مراجعات غیرضروری به متخصصان، کاهش پرداخت از جیب مردم، جلوگیری از انجام آزمایشها و تصویربرداریهای تکراری، استفاده بهینه از منابع و امکانات نظام سلامت و ایجاد تداوم در مراقبت و پیگیری وضعیت سلامت بیماران اهداف اصلی نظام ارجاع است.
وی با بیان این که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع بهصورت مرحلهای در حال گسترش است، تأکید میکند: مرحله نخست اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پنج شهرستان در کشور بهصورت پایلوت انتخاب شدند و در مرحله دوم نیز ۲۰ شهرستان دیگر به این طرح اضافه شدند که از خراسان شمالی، شهرستانهای جاجرم و اسفراین برای اجرای این برنامه برگزیده شدهاند.
کاهش مراجعات غیرضروری به پزشکان
هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا با اجرای این طرح هزینههای درمان بیماران کاهش مییابد، تأکید میکند: بله. یکی از مهمترین اهداف نظام ارجاع، کاهش هزینههای درمان است. وقتی بیمار ابتدا توسط پزشک خانواده معاینه میشود، بسیاری از مشکلات در همان سطح درمان میشوند و فقط در صورت نیاز به متخصص ارجاع داده میشود.
این موضوع باعث کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از انجام خدمات تکراری و در نتیجه کاهش هزینههای درمان و پرداخت از جیب بیماران میشود.
مادران باردار، کودکان و سالمندان در اولویت هستند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه میدهد: تمام افرادی که تحت پوشش برنامه پزشک خانواده قرار میگیرند، میتوانند از خدمات نظام ارجاع استفاده کنند. این خدمات شامل مراقبتهای پیشگیرانه، درمان بیماریهای شایع، کنترل بیماریهای مزمن مانند دیابت و فشار خون، مراقبت از مادران باردار، کودکان، سالمندان و در صورت نیاز، بیمار به پزشکان متخصص و فوقتخصص ارجاع داده میشود.
جراحی نظام درمان
استاندار خراسان شمالی هم در گفتوگو با رسانههای استان اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اقدامی ارزشمند و تحولآفرین عنوان و تأکید میکند: این طرح همانند یک جراحی اساسی در نظام درمان کشور است و اگر با قدرت، دقت و انسجام اجرا شود، دستاوردهای ارزشمندی برای نظام سلامت به همراه خواهد داشت و در بلندمدت منافع آن نصیب مردم و کشور خواهد شد.
بهمن نوری اظهار میدارد: پیشنهادهای تکمیلی این برنامه باید جمعبندی و چشمانداز اجرای آن بهصورت دقیق ترسیم شود تا زمینه تحقق اهداف پیشبینیشده فراهم شود.
استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن پیشنیازها و ملزومات اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: موفقیت این طرح نیازمند برنامهریزی دقیق، جمعبندی پیشنهادهای تکمیلی و ترسیم چشمانداز روشن است و اجرای صحیح آن در بلندمدت به نفع مردم و نظام سلامت کشور خواهد بود.
رشد ۵ درصدی ویزیت پزشکان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از آخرین روند اجرای نظام ارجاع در جاجرم میگوید.
محمدرضا صفدری به رشد ۵ درصدی ویزیتهای تخصصی در کلینیک ویژه بیمارستان جوادالائمه(ع) جاجرم اشاره و بیان میکند: از ابتدای تیرماه ۱۴۰۵ و با آغاز طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تعداد کل ویزیتهای انجامشده توسط متخصصین سطح ۲ در کلینیک ویژه بیمارستان جوادالائمه(ع) شهرستان جاجرم به هزار و ۴۷۷ مورد رسیده است که نسبت به ماه خرداد ۵ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه میدهد: از این تعداد، ۷۱ ویزیت مربوط به بیمارانی بوده که با ارجاع از سطح یک (برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع) به این مرکز مراجعه کردهاند که این آمار نسبت به ماه قبل ۳۱ درصد رشد را نشان میدهد.
صفدری، با اشاره به تخصیص بیش از ۳۰ درصد از نوبتهای این مرکز به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تأکید کرد: در صورت افزایش تعداد مراجعین، ظرفیت افزایش سهمیه نوبتهای ارجاعی نیز پیشبینی شده و امکانپذیر خواهد بود.
با اجرای اصولی نظام ارجاع، پرونده سلامتی برای بیماران گشوده خواهد شد و همچنین بیماران از پرداخت هزینههای گزاف ویزیت پزشکان متخصص تا ۴ نوبت معاف میشوند و امید است تحول شگرفی در بدنه درمان خراسان شمالی شکل گیرد.
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