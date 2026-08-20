به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران صبح پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از اجرای دو عملیات امداد و نجات در مناطق صعب‌العبور استان خبر داد که در مجموع به جان‌باختن دو نفر، مصدومیت سه کوهنورد و انتقال پیکر جان‌باختگان منجر شد.

فخاری اشرفی با اشاره به حادثه مسیر «گرده آلمان‌ها» در جبهه شمالی علم‌کوه اظهار کرد: در پی ریزش سنگ در این مسیر، چهار کوهنورد دچار حادثه شدند که سه نفر از آنان مصدوم و یک نفر جان خود را از دست داد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، نیروهای امداد و نجات کوهستان برای دسترسی به حادثه‌دیدگان اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران ادامه داد: ارتفاع زیاد، دشواری مسیر و شرایط نامساعد جوی موجب شد امکان اجرای عملیات هوایی و استفاده از بالگرد وجود نداشته باشد و امدادرسانی به صورت زمینی انجام شود.

فخاری اشرفی بیان کرد: نجاتگران پس از رسیدن به محل حادثه، اقدامات لازم برای امدادرسانی و انتقال سه مصدوم و پیکر فرد جان‌باخته را آغاز کردند و این عملیات پس از حدود ۲۴ ساعت تلاش مستمر با همکاری نیروهای محلی و کوهنوردان به پایان رسید.

سقوط ۴۰۰ متری گردشگر در دالیخانی

وی همچنین از حادثه‌ای مرگبار در جنگل‌های دالیخانی رامسر خبر داد و گفت: گزارشی مبنی بر سقوط یک مرد ۴۴ ساله به دره‌ای با عمق حدود ۴۰۰ متر دریافت شد.

فخاری اشرفی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی و پشتیبان شامل ۹ امدادگر از پایگاه‌های امداد و نجات دریایی رامسر و لیماکده به همراه یک دستگاه خودروی ست نجات و یک خودروی کمک‌دار به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: امدادگران پس از حدود سه ساعت و نیم تلاش و پیمودن مسیری حدود ۶ کیلومتری در شرایط دشوار جنگلی، با استفاده از تجهیزات تخصصی به محل حادثه دسترسی پیدا کردند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران خاطرنشان کرد: متأسفانه فرد سقوط‌کرده پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود و پس از انجام عملیات انتقال، پیکر وی به عوامل شهرداری تحویل داده شد.