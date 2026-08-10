به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقیپور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، با اشاره به آسیب جدی یکی از دهانههای پل گچین (گریوه) در پی حملات موشکی دشمن آمریکایی به محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: این پل یکی از محورهای مهم ارتباطی بندرعباس با شهرستان بندر خمیر و همچنین مسیر کهورستان به سمت لار است و آسیب واردشده به آن، تردد در این محور را تحت تأثیر قرار داد.
وی افزود: پس از وقوع این حادثه، با مدیریت و راهبری دکتر آشوری، استاندار هرمزگان، تقسیم کار میان پیمانکاران انجام شد و قرارگاه خاتمالانبیا(ص) و مؤسسه ریلگستر بهعنوان پیمانکار پروژه انتخاب شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: در مرحله نخست، عملیات تخریب و آواربرداری و سپس احداث پلتفرم و جاده دسترسی برای استقرار جرثقیل و ماشینآلات سنگین انجام شد.
صادقیپور گفت: پنج تیر ۳۰ متری که در استان بوشهر موجود بود، با پیگیریهای انجامشده به محل پل گچین منتقل شد و این تیرها شب گذشته به محل پروژه رسیدند و امروز نیز با استفاده از جرثقیل ۱۰۰ تنی در محل پل مستقر شدند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هر پنج تیر در محل سرستونهای پل مستقر شدهاند و مراحل بعدی شامل اجرای دیافراگم پل و در نهایت بتنریزی باقی مانده است که امیدواریم طی یک تا دو هفته آینده انجام شود.
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