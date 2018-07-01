ورودی شهرهای هرمزگان ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، رضا مدرس در بازدید از پروژه های ساماندهی ورودی شهرهای استان هرمزگان که با حضور معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور انجام شد، عنوان کرد: در این بازدیدها که با حضور مهندس کدخدازاده معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور صورت گرفت تصمیمات مهمی در راستای ساماندهی و بهبود عبور و مرور جاده ای استان اتخاذ گردید.

وی اضافه کرد: طی حضور معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در هرمزگان از ورودی های شهر بندرعباس به سمت شرق، غرب و شمال استان بازدید به عمل آمد و با حضور دستگاه های اجرایی تصمیمات مهمی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز و بهبود عبور و مرور گرفته شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطر نشان کرد: طی این بازدیدها، پروژه هایی شامل احداث تقاطع های غیرهمسطح، بهسازی و افزایش خط عبوری و همچنین آسفالت معابر بررسی و در دستور کار قرار گرفتند.

مدرس به بازدید از پروژه های غرب استان با حضور مهندس کدخدازاده اشاره کرد و افزود: در ادامه پس از بازدید از پروژه های غرب استان واقع در شهرستان های بندرلنگه، پارسیان و بندرخمیر تصمیمات لازم در خصوص تکمیل بزرگراه ها به طول 65 کیلومتر اتخاذ شد.

وی اضافه کرد: در ادامه این بازدید با تشکیل جلسات پایانی، در حوزه شرق استان مقرر شد تکمیل پل ورودی شهر تیرور و احداث آبنماهای مسیر جاسک و ورودی شهرهای بندر سیریک و بندرکوهستک ساماندهی و انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تاکید کرد: در این جلسات مقرر گردید کارگروهی متشکل از دستگاه های اجرایی مسئولیت پیگیری، بهره برداری و افتتاح پروژه ها تا هفته دولت را پیگیری کند.