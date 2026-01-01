اطلاعیه فرماندهی انتظامی لرستان در پی شهادت بسیجی کوهدشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی لرستان در پی شهادت «امیرحسام خدایاری‌فرد» بسیجی کوهدشتی که توسط اغتشاشگران به شهادت رسیده، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

شهادت؛ مشعل فروزان وحدت در برابر توطئه‌های دشمن

فرماندهی انتظامی استان لرستان، با قلبی آکنده از اندوه و افتخار، شهادت مظلومانه بسیجی مؤمن، فداکار و غیور، شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» را که در مسیر صیانت از امنیت، آرامش و انسجام جامعه اسلامی و در پی حوادث و اعتراضات اخیر شهر کوهدشت، هدف کینه و خشونت دشمنان قسم‌خورده مردم و انقلاب اسلامی قرار گرفت، به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم با (مدظله‌العالی)، خانواده معزز آن شهید والامقام و مردم شریف و انقلابی استان لرستان و به‌ویژه شهرستان کوهدشت تبریک و تسلیت عرض می‌نماید.

بی‌تردید دشمنان این ملت، با سوءاستفاده از مطالبات و اعتراضات صنفی به‌حق مردم، در پی ایجاد شکاف، تفرقه و ناامنی بوده‌اند؛ اما خون پاک این شهید عزیز، بار دیگر نقاب از چهره بدخواهان برداشت و ثابت کرد که توطئه‌های آنان هرگز یارای مقابله با وحدت و بصیرت مردم ایران اسلامی را نخواهد داشت.

فرماندهی انتظامی استان لرستان تأکید می‌کند که خون مطهر شهید خدایاری‌فرد، نه‌تنها خللی در اراده خادمان امنیت ایجاد نخواهد کرد، بلکه عامل استحکام پیوند عمیق‌تر میان مردم و نیروهای حافظ نظم و امنیت و تقویت همدلی و انسجام اجتماعی خواهد بود.

مردم مؤمن، انقلابی و فهیم لرستان، به‌ویژه مردم بصیر کوهدشت، همواره نشان داده‌اند که میان مطالبات بحق و تحرکات هدایت‌شده دشمنان تمایز قائل بوده و اجازه نخواهند داد امنیت، آرامش و وحدت این دیار، بازیچه اهداف شوم بدخواهان قرار گیرد.

ما، همه ملت ایران، در کنار یکدیگر و زیر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به وحدت، همبستگی و قانون، مسیر عزت، اقتدار و پیشرفت کشور را باقدرت ادامه خواهیم داد و در برخورد با هرگونه اخلال در نظم و امنیت، قاطع و مسئولانه عمل خواهیم کرد.