به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد با صدور اطلاعیهای، ضمن قدردانی از همراهی، بصیرت و هوشیاری مردم شریف استان، تأکید کرد: بررسیها و رصدهای اطلاعاتی نشان میدهد اغلب فراخوانهای اخیر، بهویژه در فضای مجازی، دارای منشأ خارجی بوده و با اهداف سو طراحی و منتشر میشوند.
در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است ضمن بیتوجهی کامل به اینگونه تحریکات، با مراقبت بیشتر و آموزش فرزندان و سایر اعضای خانواده، مانع از گرفتار شدن آنان در دام ترفندهای دشمنان شوند.
معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همچنین تصریح کرده است: تمامی تحرکات و اقدامات معاندین نظام و بدخواهان این مرز و بوم، تحت اشراف کامل و در تور گسترده اطلاعاتی فرزندان این ملت در نیروهای مسلح، بهویژه فراجا، قرار دارد و با هرگونه اقدام مخرب، قاطعانه برخورد خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: هوشیاری، وحدت و انسجام مردم، همواره سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان بوده و انتظار میرود شهروندان همچون گذشته، با آگاهی و بصیرت، مرز خود را با بدخواهان کشور بهروشنی ترسیم کرده و از نیروهای امنیتی و دفاعی، بهویژه فرماندهان و خادمان خود در فراجا، حمایت و پشتیبانی کنند.
