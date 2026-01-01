کارگاه تخصصی مسئولان اعتکاف نوجوانان در بوشهر برگزار شد

حجت الاسلام حسین شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در آستانه فصل معنوی اعتکاف، کارگاه آموزشی تخصصی ویژهی مسئولان و دستاندرکاران برگزاری مراسم اعتکاف بهویژه برای نوجوانان، جوانان و دانشآموزان، در شهرستان بوشهر برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر افزود: این کارگاه با حضور حجتالاسلام هادیپور از مؤسسهی امیر بیان قم و با حضور قریب به ۵۰ نفر از مسئولان مرتبط با برگزاری اعتکاف در سطح شهرستان بوشهر تشکیل شد.
وی گفت: حجتالاسلام شیخی،، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای سطح علمی و مدیریتی مجریان اعتکاف، به ویژه در بخش نوجوانان و جوانان عنوان کرد و افزود: با توجه به اقبال ویژهی قشر نوجوان و دانشآموز به این برنامهی معنوی، ضروری است که مسئولان با آخرین روشها و محتواهای آموزشی روزآمد برای جذب و هدایت این عزیزان آشنا شوند.
وی ادامه داد: در این کارگاه آموزشی، مباحثی همچون شیوههای نوین ارتباط با نوجوانان، طراحی برنامههای جذاب و اثرگذار در ایام اعتکاف، پاسخگویی به شبهات این قشر و مدیریت فضای معنوی ویژهی اعتکاف جوانان، توسط استاد مدعو ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این کارگاه به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بوشهر سازماندهی و اجرا شده است.
