قاسمی: امسال مساجد میزبان معتکفان کاشان ۵۰ درصد افزایش یافته است

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تبریک ایام میلاد حضرت علی علیه السلام اظهار کرد: آئین معنوی عبادی اعتکاف امسال از ۱۳ دی ماه و همزمان با شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه آئین معنوی اعتکاف امسال در ۱۴۰ مسجد شمال استان اصفهان برگزار می‌شود، ابراز کرد: در سطح شهرستان کاشان ۹۰ مسجد میزبان معتکفین است که نسبت به پارسال که ۶۰ مسجد بود شاهد افزایش ۵۰ درصدی مساجد میزبان معتکفین هستیم.

دبیر ستاد اعتکاف منطقه کاشان با بیان اینکه ۳۸ مسجد در شهرستان آران و بیدگل از معتکفین پذیرایی می‌کنند، تصریح کرد: در شهرستان نطنز نیز ۲۱ مسجد میزبان معتکفین است.

وی همچنین از اختصاص ۳۰ مسجد برای دانش آموزان و مساجد خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۸ مسجد مخصوص آقایان و ۱۳ مسجد مخصوص بانوان است.

حجت الاسلام قاسمی با اشاره به حضور گسترده جوانان و نوجوانان در آئین عبادی اعتکاف گفت: این آئین در سراسر ایران اسلامی به صورت مردمی برگزار می‌شود و هزینه‌ها توسط خود معتکفین پرداخت می‌شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد معتکفین امسال در منطقه کاشان از جوانان و نوجوانان هستند، افزود: اعتکاف مادر و کودک نیز امسال در کاشان برگزار می‌شود.