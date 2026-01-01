به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه، خیابان‌ها در برخی شهرهای کشور با اعتراضاتی در خصوص گرانی‌های اخیر همراه بود.

در اصفهان و همدان، تعطیلی برخی واحدهای صنفی و گلایه‌های پراکنده شهروندان از گرانی و کاهش قدرت خرید، نشانه‌هایی از نارضایتی اقتصادی بود.

در کرمانشاه، این نارضایتی‌ها به تجمعاتی مسالمت‌آمیز انجامید؛ تجمع‌هایی که با محور مطالبات معیشتی و بدون خشونت آغاز شد.

در کرمانشاه و جونقان امروز چه خبر بود؟

طبق مشاهدات عینی خبرنگار مهر، هم‌زمان با شکل‌گیری این تجمعات، افرادی شناسایی شدند که تلاش داشتند مسیر اعتراضات قانونی مردم را به سمت بی‌ثباتی و آشوب سوق دهند، در عملیاتی که با همکاری مردم انجام شد، هفت نفر از این افراد بازداشت شدند؛ کسانی که بنا بر بررسی‌های اولیه، وابستگی‌هایی به گروهک‌های معاند و جریان‌های اپوزیسیون خارج‌نشین داشته و هدفشان نه بیان مطالبه، بلکه بهره‌برداری از فضای نارضایتی برای ایجاد ناامنی عنوان شده است.

اعلام مسلح‌بودن یکی از بازداشت‌شدگان، زنگ خطری بود که بار دیگر اهمیت مرزبندی میان «اعتراض» و «اغتشاش» را برجسته کرد.

چندصد کیلومتر آن‌سوتر، در شهر جونقان، فراخوان‌هایی که در فضای مجازی دست‌به‌دست شده بود، مردم را عصر پنجشنبه به یکی از میادین اصلی شهر کشاند، تجمعی که با انگیزه‌های اقتصادی آغاز شد، اما دیری نپایید که صحنه تغییر کرد.

به روایت مشاهدات میدانی، گروهی از افراد فرصت‌طلب، با ورود به جمع، مسیر اعتراض را به خشونت کشاندند و در نهایت، دفتر امام جمعه شهر به آتش کشیده شد؛ رخدادی که نه‌تنها مطالبه معیشتی را به حاشیه برد، بلکه فضای شهر را ملتهب کرد.

نیروهای انتظامی و امنیتی برای کنترل اوضاع وارد عمل شدند و تحقیقات برای شناسایی عاملان حادثه آغاز شد.

جان باختن ۲ نفر در لردگان در پی ایجاد ناامنی فرصت طلبان

در لردگان در استان چهارمحال و بختیاری نیز سناریویی مشابه تکرار شد. تجمعی صنفی در اعتراض به گرانی‌ها، که به گفته فرماندار این شهرستان، به‌سرعت از سوی افرادی با رفتارهای سازمان‌یافته و آموزش‌دیده منحرف شد.

داوود علی‌مرادی از تخریب اماکن عمومی، حمله به مردم و ایجاد ناامنی سخن گفت؛ اقداماتی که در نهایت، بهای سنگینی داشت و جان دو شهروند را گرفت.

رخدادی تلخ که بار دیگر نشان داد چگونه ورود عناصر خشن می‌تواند یک مطالبه اجتماعی را به بحرانی انسانی تبدیل کند.

مرودشت در استان فارس هم از این موج بی‌نصیب نماند. از ساعت ۱۱ صبح، تجمعی اعتراضی در خیابان اصلی شهر شکل گرفت. در میان جمعیت، عده‌ای اندک با شعارهای هنجارشکنانه و رفتارهای تنش‌زا، تلاش کردند مسیر اعتراضات مسالمت‌آمیز را تغییر دهند؛ خیابان مسدود شد و خودرویی به آتش کشیده شد.

با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که با ورود نیروهای انتظامی، آرامش به شهر بازگشته است.

آنچه از کنار هم قرار دادن این روایت‌ها به دست می‌آید، تصویری دوگانه است: از یک سو، مردمی که خواهان شنیده‌شدن صدای خود هستند؛ و از سوی دیگر، جریانی پنهان اما فعال که می‌کوشد این صدا را به فریادی خشن و بی‌هدف بدل کند.

برخی فرصت طلبان در اقداماتی آموزش دیده و سازمان یافته در پی انحراف مسیر اعتراضات

جریانی که به‌جای مطالبه، به دنبال تخریب است و به‌جای اصلاح، ناامنی را هدف گرفته است.

خبرنگاران مهر در سراسر کشور به عنوان شاهدان و ناظران این اتفاقات، از مردم، به‌ویژه والدین، می‌خواهند، مراقب نوجوانان و جوانان خود باشند و اجازه ندهند مطالبات به‌حق معیشتی، در مسیری قرار گیرد که طراحی آن نه از دل جامعه، بلکه از بیرون مرزهای آن انجام شده است.

پیگیری خواسته‌ها از مسیرهای قانونی و مدنی، همچنان راهی است که می‌تواند هم صدای مردم را حفظ کند و هم مانع از سوءاستفاده کسانی شود که به‌دنبال صید ماهی در آب گل‌آلودند.

طبق گزارشات متعدد رسیده از خبرنگاران مهر، در سطح کشور مشاهده شده است که در تجمعات صنفی و اعتراض‌آمیز روزهای اخیر، برخی افراد فرصت‌طلب با رفتارهایی سازمان‌یافته و آموزش‌دیده، در پی انحراف مسیر اعتراضات و ایجاد فضای ناامنی بوده‌اند؛ اقداماتی که تخریب اموال عمومی، حمله به مردم و ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر را در پی داشته است.

مشاهدات عینی خبرنگاران مهر از سراسر کشور نشان می‌دهد حضور افرادی با ماسک و عینک‌های دودی، حتی در ساعات شب و تلاش برای ایجاد تشنج، شلوغی، تخریب اموال عمومی و سر دادن شعارهای هنجارشکنانه، بیانگر تلاش برای سوءاستفاده از مطالبات صنفی و معیشتی مردم است.