سید حسن خمینی: خدمت صادقانه شهید لاریجانی در حافظه ملی خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی، یادگار امام راحل در پیام تسلیتی که در پی شهادت علی لاریجانی صادر کرد، با بیان اینکه خدمت صادقانه شهید لاریجانی در حافظه ملی خواهد ماند، تاکید کرد که فقدان لاریجانی عزیز عزم ما را در رسیدن به پیروزی نهایی بیشتر خواهد کرد.

متن پیام حجت الاسلام سید حسن خمینی به شرح زیر است:

«بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

شهادت برادر عزیزم، دانشمند و سیاستمدار برجسته دکتر علی لاریجانی(رحمت الله) علیه بی‌تردید اگرچه ضایعه‌ای برای‌ مردم و نظام اسلامی ایران است، اما مزد سال‌ها خدمت و تلاش صادقانه آن‌ عزیز مجاهد را در بر داشت.

آنان که با این بزرگمرد آشنایی داشتند فهم، تیزبینی، درایت و بلند اندیشی او را می‌ستودند و او را برای مردم و نظام استوانه‌ای بزرگ و پشتوانه‌ای قوی می‌شناختند. خدمت صادقانه او در ریاست مجلس و در دوره‌های متعدد شورای عالی امنیت ملی همواره در حافظه ملی خواهد ماند.

فقدان لاریجانی عزیز اگرچه‌ همه را بعد از شهادت قائد شهیدمان داغدار کرد، ولی عزم ما را در رسیدن به پیروزی نهایی بیشتر خواهد کرد.

اینجانب ضمن عرض تسلیت شهادت این مجاهد عزیز و فرزند بزرگوار و همراهان شهیدش به‌ همسر مکرمه و فرزندان و برادران بزرگوارشان به ویژه حضرت آیت‌الله آقای صادق لاریجانی و همه دوستان و دوستداران ایشان، از خدای متعال برای‌ آن شهید بزرگوار و والد ماجدشان آیت‌الله العظمی آملی و پدر همسر مکرمه شان استاد شهید آیت‌الله مطهری(رحمت الله علیهم)، علوّ درجات و برای جبهه حق نصرت نهایی مسألت دارم.

سید حسن خمینی

۲۷ اسفند ۱۴۰۴»