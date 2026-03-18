پیام شهردار تهران برای گرامیداشت روز شهردار

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا زاکانی شهردار تهران در گرامیداشت روز شهردار همزمان با سالروز شهادت مهدی باکری، پیامی صادر کرد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا»
(سوره نساء، آیه ۵۸)
«روز شهردار»، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدان و تلاشگران عرصه مدیریت شهری است؛ روزی که با سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید والامقام «مهدی باکری» (ره) پیوندی ناگسستنی یافته و بدین واسطه، قداست و اهمیت این مسئولیت خطیر را دوچندان ساخته است.
شهردار، در نظام اسلامی، مجری امانت الهی و کارگزارِ امینِ اعتماد عمومی است. بیتردید تحقق آرمانِ «شهرِ متعالی»، بدون مشارکت آگاهانه آحاد مردم و تعامل سازنده میان شهروندان و خادمان آنها در شهرداریها، میسر نخواهد بود. مردم، شریکان راهبردی و صاحبان اصلیِ فرآیند پیشبرد امور شهری و تحقق توسعه پایدار هستند.
در این میان، نباید از یاد برد که شهرداریها همواره در خط مقدم ایثار و خدمت بودهاند؛ بهویژه مجاهدتها و خدمات شبانهروزی شهرداران و کارکنان خدوم شهرداری در ایام «جنگ رمضان» و ایستادگی در برابر تجاوزات دشمن، برگ زرینی از تعهد این نهاد به امنیت و رفاه شهروندان در سختترین شرایط تاریخ معاصر است. این روحیه جهادی، گواه آن است که مدیریت شهری فراتر از یک وظیفه اداری، یک رسالت انقلابی است.
ارتباط مؤثر، مستمر و بیواسطه میان شهردار و مردم، تضمینکننده شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کارآمدی در مدیریت شهری است. این پیوندِ وثیق، کلید گشایش چالشهای پیچیده و زیربنای ساختن شهرهایی آباد، آرام و شایسته زیستِ مؤمنانه است.
در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جاوید، مهدی باکری، از مساعی ارزشمند تمامی شهرداران دلسوز، کارکنان متعهد شهرداریهای سراسر کشور و بهویژه مردم فهیم و شریف که با مشارکت مسئولانه خود، مسیر خدمترسانی را هموار میسازند، صمیمانه سپاسگزارم.
امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، کلیه مجریان خدمات شهری در مسیر خدمت صادقانه، با تکیه بر تعهد و تخصص، استوار و پیروز باشند.
علیرضا زاکانی
شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
نظر شما