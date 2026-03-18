۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

پیام شهردار تهران برای گرامیداشت روز شهردار

پیام شهردار تهران برای گرامیداشت روز شهردار

شهردار تهران در گرامیداشت روز شهردار که همزمان با سالروز شهادت مهدی باکری است، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علیرضا زاکانی شهردار تهران در گرامیداشت روز شهردار همزمان با سالروز شهادت مهدی باکری، پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا»

(سوره نساء، آیه ۵۸)

«روز شهردار»، فرصتی مغتنم برای تجلیل از مجاهدان و تلاشگران عرصه مدیریت شهری است؛ روزی که با سالروز شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید والامقام «مهدی باکری» (ره) پیوندی ناگسستنی یافته و بدین واسطه، قداست و اهمیت این مسئولیت خطیر را دوچندان ساخته است.

شهردار، در نظام اسلامی، مجری امانت الهی و کارگزارِ امینِ اعتماد عمومی است. بی‌تردید تحقق آرمانِ «شهرِ متعالی»، بدون مشارکت آگاهانه آحاد مردم و تعامل سازنده میان شهروندان و خادمان آن‌ها در شهرداری‌ها، میسر نخواهد بود. مردم، شریکان راهبردی و صاحبان اصلیِ فرآیند پیشبرد امور شهری و تحقق توسعه پایدار هستند.

در این میان، نباید از یاد برد که شهرداری‌ها همواره در خط مقدم ایثار و خدمت بوده‌اند؛ به‌ویژه مجاهدت‌ها و خدمات شبانه‌روزی شهرداران و کارکنان خدوم شهرداری در ایام «جنگ رمضان» و ایستادگی در برابر تجاوزات دشمن، برگ زرینی از تعهد این نهاد به امنیت و رفاه شهروندان در سخت‌ترین شرایط تاریخ معاصر است. این روحیه جهادی، گواه آن است که مدیریت شهری فراتر از یک وظیفه اداری، یک رسالت انقلابی است.

ارتباط مؤثر، مستمر و بی‌واسطه میان شهردار و مردم، تضمین‌کننده شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کارآمدی در مدیریت شهری است. این پیوندِ وثیق، کلید گشایش چالش‌های پیچیده و زیربنای ساختن شهرهایی آباد، آرام و شایسته زیستِ مؤمنانه است.

در این روز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید جاوید، مهدی باکری، از مساعی ارزشمند تمامی شهرداران دلسوز، کارکنان متعهد شهرداری‌های سراسر کشور و به‌ویژه مردم فهیم و شریف که با مشارکت مسئولانه خود، مسیر خدمت‌رسانی را هموار می‌سازند، صمیمانه سپاسگزارم.

امید است در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، کلیه مجریان خدمات شهری در مسیر خدمت صادقانه، با تکیه بر تعهد و تخصص، استوار و پیروز باشند.

علیرضا زاکانی

شهردار تهران و رئیس مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران

کد خبر 6778274
محمد رضازاده

