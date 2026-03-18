  1. استانها
  2. کردستان
۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

آب تالاب بین‌المللی زریبار در مریوان سرریز کرد

سنندج- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: بارندگی‌های اخیر موجب سرریز شدن تالاب بین‌المللی زریبار در شهرستان مریوان شده است.

مهدی بالیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارندگی‌های اخیر آب تالاب بین‌المللی زریبار در شهرستان مریوان سرریز شد.

وی افزود: آب تالاب زریبار، از چشمه‌های جوشان موجود در کف، و بارندگی‌های سطحی رودخانه‌های حوضه آبریز آن تامین می‌شود.

وی گفت: حجم آب تالاب از ۶۴ میلیون متر مکعب فراتر رفته و سریع آب تالاب زیاد و سرریز شده است.

بالیده گفت: پناهگاه حیات وحش و تالاب زریبار دارای حجم تقریبی آب بیش از 64 میلیون مترمکعب است و سرریز آب دریاچه از قسمت جنوبی با نام رودخانه مریوان خارج می‌شود.

وی افزود: ورود پرندگان بومی و مهاجر به تالاب در آستانه فصل بهار نشان می‌دهد که این تالاب از وضعیت مطلوبی از نظر منابع غذایی و امنیت برخوردار است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: هم اکنون در این تالاب بین‌المللی علاوه بر اینکه انواع گونه‌های مختلف از جمله اردک سانان، مرغابی‌ها، خوتکا، چنگر، آنقوت و آبچلیک و انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی وجود دارد هرساله شاهد دهها هزار پرنده مهاجر هستیم.

وی تصریح کرد: پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی زریبار با وسعتی بیش از 3296 هکتار، یکی از مهم‌ترین و با ارزشمندترین زیستگاه‌های پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی در غرب ایران و نیز در سطح کشور محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ تالاب زریبار یکی از تالاب‌های ثبت شده ایران در کنوانسیون بین‌المللی رامسر است.

کد خبر 6778279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      الهي شكر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها