مهدی بالیده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل بارندگیهای اخیر آب تالاب بینالمللی زریبار در شهرستان مریوان سرریز شد.
وی افزود: آب تالاب زریبار، از چشمههای جوشان موجود در کف، و بارندگیهای سطحی رودخانههای حوضه آبریز آن تامین میشود.
وی گفت: حجم آب تالاب از ۶۴ میلیون متر مکعب فراتر رفته و سریع آب تالاب زیاد و سرریز شده است.
بالیده گفت: پناهگاه حیات وحش و تالاب زریبار دارای حجم تقریبی آب بیش از 64 میلیون مترمکعب است و سرریز آب دریاچه از قسمت جنوبی با نام رودخانه مریوان خارج میشود.
وی افزود: ورود پرندگان بومی و مهاجر به تالاب در آستانه فصل بهار نشان میدهد که این تالاب از وضعیت مطلوبی از نظر منابع غذایی و امنیت برخوردار است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان گفت: هم اکنون در این تالاب بینالمللی علاوه بر اینکه انواع گونههای مختلف از جمله اردک سانان، مرغابیها، خوتکا، چنگر، آنقوت و آبچلیک و انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی وجود دارد هرساله شاهد دهها هزار پرنده مهاجر هستیم.
وی تصریح کرد: پناهگاه حیات وحش و تالاب بینالمللی زریبار با وسعتی بیش از 3296 هکتار، یکی از مهمترین و با ارزشمندترین زیستگاههای پرندگان آبزی و کنارآبزی مهاجر و بومی در غرب ایران و نیز در سطح کشور محسوب میشود.
گفتنی است؛ تالاب زریبار یکی از تالابهای ثبت شده ایران در کنوانسیون بینالمللی رامسر است.
