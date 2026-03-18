به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴، مدیر جهادکشاورزی شهرستان چگنی به منظور بررسی وضعیت میوه شب عید و دیگر کالاهای اساسی از نمایشگاه روستابازار دوره چگنی بازدید کرد.

روستا بازار به عنوان یک طرح ملی در ایران برای حمایت از تولیدکنندگان روستایی ایجاد شده تا محصولات کشاورزی، صنایع دستی و تولیدات خانگی به شکل مستقیم به مصرف کننده عرضه شود.

این بازارها بدون دخالت واسطه ها فعالیت می کنند و بستری برای معرفی توانمندی های روستاییان در حوزه تولید هستند

مدیر جهادکشاورزی شهرستان چگنی در حاشیه این بازدید گفت: اجناس در روستا بازارها به دلیل حذف واسطه ها ارزان تر و باکیفیت بالاتر خواهد بود.

وی بیان کرد: در این محل انواع میوه شب عید تنظیم بازاری و دیگر محصولات مورد نیاز مردم با کیفیت مطلوب و قیمت نازل توزیع می‌شود.