  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

تجمع صنفی مردم بهانه‌ای برای سوءاستفاده اراذل و اوباش شد

تجمع صنفی مردم بهانه‌ای برای سوءاستفاده اراذل و اوباش شد

لردگان - فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان لردگان با اشاره به تجمع صنفی امروز در این شهرستان، از سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب و وقوع حوادث تلخ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود علی‌مرادی اظهار کرد: امروز تعدادی از شهروندان لردگان در اعتراض به گرانی‌های اخیر، تجمعی صنفی برگزار کردند که متأسفانه این تجمع به‌سرعت مورد سوءاستفاده عده‌ای از اراذل و اوباش قرار گرفت.

وی افزود: این افراد که دارای رفتارهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند، با انحراف مسیر تجمع و ایجاد ناامنی، اقدام به تخریب اماکن عمومی و حمله به مردم کردند.

فرماندار لردگان با ابراز تأسف از وقوع حوادث تلخ در جریان این ناآرامی‌ها، گفت: در پی این اقدامات خشونت‌آمیز، دو نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شدند.

علی‌مرادی ادامه داد: اقدامات اطلاعاتی و قضائی برای شناسایی و برخورد با عاملان این حوادث آغاز شده و نتایج آن به‌زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

وی با تأکید بر هوشیاری مردم در برابر طراحی‌های دشمنان، تصریح کرد: از همه همشهریان عزیز درخواست می‌شود مطالبات به‌حق خود را از مسیرهای قانونی و به دور از بسترهایی که مورد سوءاستفاده دشمن قرار می‌گیرد، پیگیری کنند.

کد خبر 6709705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      لعنت بر اختشاشگر. ابن ها دنبال ویرانی ایران هستن مگر نه کسی که راحت آدم می کشه هیچ مذهبی ندارد
    • آشنا IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خود دولت مقصره پس مردم اعتراض به اوضاع اقتصادی و معیشتی خود را به کجا ببرن این همه سرمایه کجامیره ما کشوری ثروتمند با صدها منابع طبیعی و ملی هستیم پس چرا اینقدر فقیریم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها