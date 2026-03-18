به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه الجزیره، به بررسی وضعیت تنگه هرمز و ضرورت ایجاد ساز و کارهای جدید برای عبور و مرور کشتی‌ها پرداخت.

عراقچی در این گفتگو با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان یک آبراه استراتژیک، اظهار داشت: تنگه هرمز یک آبراه است که در کنار ایران قرار دارد و طبیعتاً ما اجازه نخواهیم داد دشمنان ما از این آبراه استفاده کنند.

وی با اشاره به وضعیت ناامنی در اطراف این آبراه، افزود: در حال حاضر جنگ در اطراف این آبراه در جریان است و طبیعی است که بسیاری از کشتی‌ها و کشورها به دلیل ناامنی تمایل به استفاده از این مسیر نداشته باشند.

عراقچی همچنین بر لزوم طراحی ساز و کارهای جدید برای تنگه هرمز پس از پایان جنگ تأکید کرد و گفت: ما باید به گونه‌ای اقدام کنیم که عبور و مرور صلح‌آمیز در این آبراه به صورت دائمی تحت مقررات مشخص و با در نظر گرفتن منافع ایران و منطقه تضمین شود.

وی در ادامه افزود: من معتقدم بعد از جنگ نخستین گام باید تکوین یک پروتکل جدید برای تنگه هرمز باشد؛ طبیعتاً این کار باید میان کشورهایی انجام شود که در دو سوی تنگه قرار دارند، زیرا آنها طرف‌های اصلی موضوع هستند و این پروتکل باید تضمین کند که عبور امن از تنگه تحت شرایط مشخصی انجام شود.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره به بررسی ابعاد ترور شهید دکتر لاریجانی توسط رژیم صهیونیستی پرداخت و تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران دارای ساختار سیاسی قدرتمندی است که از نهادهای تثبیت‌شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برخوردار است.

عراقچی گفت: نمی‌دانم چرا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هنوز این نکته را درک نکرده‌اند که حضور یا عدم حضور یک فرد تأثیری بر این ساختار ندارد. نظام سیاسی در ایران، ساختاری بسیار مستحکم است.

وی در ادامه به حملات آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و افزود: ما خودمان را فقط به پایگاه‌های رسمی دشمنان محدود نکردیم. هرجا تجمع نیروهای آمریکایی بوده و هرجا تاسیسات متعلق به آنها وجود داشته، هدف قرار گرفته‌اند. این تقصیر ما نیست؛ تقصیر آمریکاست.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز همدردی با کشورهای دوست و مردم منطقه که در نتیجه این وضعیت آسیب دیده‌اند، گفت: ما این جنگ را آغاز نکردیم و تنها از خودمان دفاع می‌کنیم.

عراقچی همچنین به عذرخواهی دکتر پزشکیان از مردم منطقه اشاره کرد و گفت: در کشور ما عذرخواهی نشانه قدرت و شرافت است و از عذرخواهی ابایی نداریم. این عذرخواهی از سر احترام به شرایط دشواری بود که مردم منطقه با آن روبرو هستند.

وی تصریح کرد: این جنگ، جنگ ما نیست؛ جنگ مردم آمریکا هم نیست و جنگ منطقه هم نیست؛ این جنگ، جنگ آمریکاست.

عراقچی در پایان تأکید کرد: ما نمی‌توانیم به خاطر دوستانی که اشتباه می‌کنند بر سر جان مردم خودمان معامله کنیم. حفظ جان مردم خودمان از هر چیز دیگری مهم‌تر است و امیدوارم دوستان ما این موضوع را درک کنند.