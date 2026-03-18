۴ معلم در حملات دشمن به مناطق مسکونی دورود شهید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حملات صبح امروز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه به مناطق شهری دورود در پی تهاجم هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی موجب شهید و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم در محل انفجار شد.

در جریان این تجاوز محور آمریکایی - صهیونی به خیابان «ناصرخسرو» شهر دورود به‌عنوان یک محله غیرنظامی پرتراکم و مسکونی متأسفانه تاکنون ۹ نفر به شهادت رسیده‌ و ۱۱۶ نفر مجروح شده‌اند.

اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان اعلام کرد: «با نهایت تأسف و تألم، در پی حمله وحشیانه و غیرانسانی رژیم‌های کودک‌کش آمریکایی–صهیونیستی به منطقه‌ای مسکونی در شهرستان دورود، ۴ نفر از فرهنگیان شریف این شهرستان و از سرمایه‌های گرانقدر آموزش و پرورش استان لرستان به فیض شهادت نائل آمدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، اسامی شهدای عزیز فرهنگی این حادثه به شرح زیر است:

- شهید دکتر رضا جمشیدی (معلم و دبیر ادبیات در مدارس شهرستان) و همسر ایشان شهیده مریم بخشی (معلم و دبیر ادبیات در مدارس دورود) به همراه فرزندشان

- شهید بهمن میرزاییان (فرهنگی بازنشسته) به همراه همسر گرامیشان

- شهید عبدالناصر خدایی (فرهنگی بازنشسته) به همراه همسر گرامی و فرزندان ایشان

این فاجعه دردناک، غمی جانکاه برای جامعه فرهنگی کشور به‌ویژه مردم شریف استان لرستان است.

این اقدام کور و ضدانسانی بار دیگر نشان داد که رژیم‌های متجاوز و کودک‌ کش، هیچ پایبندی به اصول انسانی و قوانین بین‌المللی ندارند و با حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن زنان، کودکان و فرهنگیان بی‌دفاع، چهره واقعی خود را به‌عنوان دشمنان انسانیت آشکار می‌سازند.»