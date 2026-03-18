تحلیل رسانه آمریکایی از دلایل شکست قطعی رویکرد ترور مقامات در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی نیویورک تایمز پس از اعلام خبر شهادت علی اردشیر لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی ایران، تحلیل کرد که آنچه رژیم صهیونیستی به عنوان هدف خود از این اقدامات رذیلانه دنبال می کند، به هیچ نتیجه ای منتهی نخواهد شد.

نیویورک تایمز در این خصوص نوشت: ترور لاریجانی این سوال را ایجاد می‌ کند که آیا اسرائیل این مقام ایرانی را می‌ کشد چون تصور می کند مطمئن‌ ترین راه برای رسیدن به اهداف نظامی‌ اش است، یا صرفاً به این دلیل که می‌ تواند همین گونه کارها را انجام دهد. رویکرد مذکور خطر نتیجه عکس به شکل غیرقابل پیش‌ بینی را به همراه دارد.

در ادامه تحلیل این رسانه آمریکایی آمده است: ساختار حکومت در ایران، ساختاری ایدئولوژیک است. یعنی شاید کل ساختار صرفا به یک فرد یا گروهی از افراد وابسته باشد، اما در اصل آن چیزی که قدرتمند هست ایدئولوژی درون ذهن افراد است که باعث می‌ شود با اینکه می‌ دانند ممکن است ترور یا شهید شوند، فرار نمی‌ کنند و می‌ جنگند.‌ برخی معتقدند ساختار ایران به شکلی است که اسرائیل هرگز نمی‌ تواند آن را به نقطه فروپاشی برساند. در شطرنج، بازیکنان احمقی هستند که فکر می‌ کنند کشتن شاه برای پیروزی کافی است. اما در مورد ایدئولوژی، هر بازیکن نقش مهمی در میدان نبرد ایفا می‌ کند.

این در حالیست که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.