پیکر مطهر شهید «سجاد باتقوا» در تربت جام تشییع می شود

محسن مه آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیکر مطهر شهید معظم سجاد باتقوا از نیروهای جان برکف انتظامی که در راه دفاع از امنیت و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، درمنطقه تفتان استان سیستان بلوچستان به دست گروهک‌ های تروریستی آمریکایی و صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود امروزچهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰ با حضور پرشورمردم انقلابی و ولایتمدار شهرستان تربت جام از میدان شهدا به سمت میدان حضرت ولیعصر(عج) تشییع می‌شود.

فرماندار تربت جام با دعوت از مردم شهید پروربرای حضور پرشور و حماسی در مراسم تکریم و تجلیل از مقام شهیدان افزود: شهید سجاد باتقوا سه روز پیش در حین انجام وظیفه در منطقه مرزی تفتان، مورد حمله ناجوانمردانه تروریست‌های مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکایی قرارگرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد،این اقدام شوم، باردیگر چهره خشن و وحشیانه دشمنان امنیت و آرامش کشور را آشکارتر ساخت.